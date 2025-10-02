Ν. Δένδιας: Δεν διανοούμαι την απαγόρευση σε έναν πατέρα να ερευνήσει τον θάνατο του παιδιού του

Η παρέμβαση του υπουργού Εθνικής Άμυνας, Νίκου Δένδια, στην Βουλή για την απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι.

Ηχηρή παρέμβαση από τον Νίκο Δένδια σήμερα στην Βουλή για την απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι.

Τοποθετούμενος από το βήμα αμέσως μετά την ομιλία του Σωκράτη Φάμελλου σε συζήτηση για την σύμβαση προμήθειας της Φρεγάτας Bellharra επέλεξε να ξεκινήσει την ομιλία του από το θέμα του αιτήματος του πατέρα του θύματος των Τεμπών για εκταφή της σορού του γιού του.

Ο υπουργός Άμυνας τόνισε αναφερόμενος στον απεργό πείνας ότι «δεν διανοούμαι να απαγορευθεί σε έναν πατέρα να ερευνήσει ότιδήποτε αυτός θέλει». Παίρνοντας έτσι θέση υπέρ της διενέργειας εξέτασης για τα αίτια του θανάτου και όχι μόνον για την ταυτοποίηση DNA. Σημείωσε επίσης πως «δεν μπορώ να φανταστώ κάποιο μέλος της κυβέρνησης να έχει διαφορετική γνώμη». Φράση που εύλογα μπορεί να εκκληθεί ως «καρφί» για τις απόψεις που υπάρχουν στο εσωτερικό της κυβέρνησης. Επίσης ο υπουργός Εθνικής Άμυνας εξέφρασε την ανησυχία του για την πορεία της υγείας του Πάνου Ρούτσι.

Αναλυτικά η τοποθέτηση του Νίκου Δένδια είχε ως εξής: «Εδώ δεν θα τοποθετηθώ ούτε ως υπουργός ούτε ως στέλεχος της κυβέρνησης. Έχουμε παιδιά. Δεν διανοούμαι, δεν διανοούμαι, ειλικρινά σας λέω, πως μπορεί να απαγορευτεί το δικαίωμα ενός πατέρα να διερευνήσει οτιδήποτε αυτός κρίνει, με όποιο τρόπο κρίνει, για το θάνατο του παιδιού του. Δεν γνωρίζω τη δικονομία. Εγώ είμαι δικηγόρος αστικού και εμπορικού δικαίου και δεν θεώρησα ότι πρέπει να υποκαταστήσω κανέναν, παριστάνοντας τον συνήγορο υπόθεσης. Αλλά νομίζω ότι όλοι και δεν θεωρώ οποιοσδήποτε στην κυβέρνηση, σε οποιαδήποτε κυβέρνηση, οποτεδήποτε μπορεί να έχει άλλη τοποθέτηση. Και ειλικρινά, εύχομαι από το βάθος της καρδιάς μου, το δράμα αυτού του ανθρώπου, που βιώνει ένα τεράστιο δράμα με την απώλεια του παιδιού του, το τελευταίο πράγμα που χρειάζεται είναι να επιδεινωθούν οι συνθήκες στις οποίες ζει αυτός ο άνθρωπος το δράμα το οποίο ζει».