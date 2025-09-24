Ομόνοια: Νεαρός άνδρας πραγματοποιούσε επιθέσεις σε διερχόμενους

Ένας άνδρας, στην Ομόνοια, αρχικά έσπασε ένα μπουκάλι στο κεφάλι ενός πεζού και του αφαίρεσε το τσαντάκι του και στη συνέχεια στην Ομόνοια επιτέθηκε σε μία γυναίκα με ψαλίδι. Δάγκωσε έναν αστυνομικό και κλώτσησε έναν άλλο στο κεφάλι που προσπάθησαν να τον ακινητοποιήσουν

Σειρά επιθέσεων πραγματοποίησε, το βράδυ της Τρίτης (23/9), στο κέντρο της Αθήνας ένας 24χρονος σε βάρος διερχόμενων πεζών.

Αρχικά, στις 8 το απόγευμα επιτέθηκε στην οδό Μάρνη σε έναν διερχόμενο πεζό αλλοδαπό και του έσπασε ένα μπουκάλι στο κεφάλι, ενώ στη συνέχεια του αφαίρεσε το τσαντάκι του με τα προσωπικά του αντικείμενα και τράπηκε σε φυγή. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο «Γεννηματά» για την παροχή των πρώτων βοηθειών.

Δύο ώρες μετά, στην συμβολή των οδών Σωκράτους και Χαλκοκονδύλη, στην Ομόνοια, αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. αντιλήφθηκαν τον δράστη να κραδαίνει ένα ψαλίδι και να επιτίθεται σε μια διερχόμενη πεζή γυναίκα.

Αμέσως επενέβησαν και στην προσπάθεια να τον ακινητοποιήσουν, ο δράστης δάγκωσε στο δεξί πόδι τον έναν αστυνομικό και κλώτσησε τον άλλον στο κράνος. Τελικά, κατάφεραν να τον συλλάβουν ενώ στην κατοχή του βρέθηκε ακόμη ένα ψαλίδι και 5 μαχαίρια.

Οι αστυνομικοί τον οδήγησαν στο Τμήμα Ασφαλείας Ομόνοιας, όπου διαπιστώθηκε πως ήταν ο δράστης και της πρώτης επίθεσης.

Σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ληστεία, βία κατά υπαλλήλων, επικίνδυνες σωματικές βλάβες και για τον νόμο περί όπλων, ενώ εξετάζεται αν είναι υπεύθυνος και για τυχόν άλλες παρόμοιες επιθέσεις.