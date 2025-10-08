Όργιο αστυνομικής βίας στην πορεία για την Παλαιστίνη – Τα βίντεο της ντροπής

Βάναυση επίθεση κατά διαδηλωτών και διαδηλωτριών εξαπέλυσαν δυνάμεις των ΜΑΤ κατά την ολοκλήρωση της πορείας για τα δύο χρόνια από τη γενοκτονία στη Γάζα, που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη (7/10) στην Αθήνα.

Απροκάλυπτη επίθεση σε βάρος διαδηλωτών και διαδηλωτριών εξαπέλυσε η ΕΛ.ΑΣ το απόγευμα της Τρίτης (7/10), στην πορεία που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα κατά της γενοκτονίας που διαπράττει το Ισραήλ στη Γάζα, στην επέτειο των δύο χρόνων από την έναρξη του πολέμου στην περιοχή.

Συγκεκριμένα, κατά την ολοκλήρωση της μαζικής και καθόλα ειρηνικής διαδήλωσης και ενώ χιλιάδες κόσμου βρίσκονταν ακόμα επί της Λ. Κηφισίας, επιστρέφοντας από την Ισραηλινή Πρεσβεία -όπου και κατέληξε η πορεία-, δυνάμεις των ΜΑΤ επιτέθηκαν αιφνιδιαστικά και βάναυσα στο πλήθος και σε μπλοκ πολιτικών οργανώσεων, με ρίψη χημικών και χειροβομβίδων κρότου – λάμψης αλλά και γκλοπ.

Dimitris Kapantais / SOOC

Σε βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από τη χτεσινή επίθεση, απεικονίζονται άνδρες των ΜΑΤ να ασκούν αδικαιολόγητη βία, να περικυκλώνουν και να κυνηγούν διαδηλωτές που κινούνται ειρηνικά επί της Λ. Κηφισίας και στη συνέχεια να τους χτυπούν βάναυσα με κάθε τρόπο.

Μια σειρά πολιτικών οργανώσεων και συλλογικοτήτων που συμμετείχαν στην διαδήλωση, κατήγγειλαν το όργιο αστυνομικής καταστολής σε ανακοινώσεις που εξέδωσαν το βράδυ της Τρίτης (7/10), με μία εξ αυτών, το ΚΚΕ (μ-λ), να αναφέρει ότι “ένας διαδηλωτής τραυματίστηκε από τα ΜΑΤ με χτύπημα από γκλομπ στην ιδιαίτερα ευαίσθητη περιοχή του κεφαλιού”.

Dimitris Kapantais / SOOC

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο για την παροχή πρώτων βοηθειών σε χτυπημένους διαδηλωτές, με καταγγελίες να κάνουν λόγο πως η ΕΛ.ΑΣ αρνήθηκε επανειλημμένα την παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης από το προσωπικό ασθενοφόρου αλλά και από νοσηλευτές που βρίσκονταν στο σημείο.

Dimitris Kapantais / SOOC

Παράλληλα, σημειώνεται πως η ατμόσφαιρα στην περιοχή από τα δακρυγόνα και τη ρίψη χημικών αδιάκριτα μέσα στο πλήθος έγινε αποπνικτική ενώ η κυκλοφορία στη λεωφόρο Κηφισίας (στην κάθοδο) διεκόπη προσωρινά.

Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε 19 προσαγωγές διαδηλωτών, οι οποίες μετατράπηκαν σε συλλήψεις.

Αμέσως μετά την προσαγωγή των διαδηλωτών ακολούθησε συγκέντρωση αλληλεγγύης έξω από τη ΓΑΔΑ, για να καταδικάσει την άδικη προσαγωγή διαδηλωτών και διαδηλωτριών.

Σήμερα, Τετάρτη (9/10), στις 09:00 έχει προγραμματιστεί νέα συγκέντρωση στα δικαστήρια της Ευελπίδων, με αίτημα την απελευθέρωση των 19 ατόμων.

Σημειώνεται πως η Ελληνική Αστυνομία επέλεξε να επιτεθεί με δολοφονική βία σε μια ιδιαίτερα μαζική διαδήλωση, στην οποία συμμετείχαν άτομα κάθε ηλικίας, αλλά και μια διαδήλωση με ιδιαίτερα συμβολική σημασία, τόσο λόγω των δύο χρόνων από την έναρξη της γενοκτονίας στη Γάζα αλλά και μόλις μία ημέρα μετά την επιστροφή των ακτιβιστών και ακτιβιστριών του Global Sumud Flotilla, που κρατούνταν στις φυλακές του Ισραήλ και κατήγγειλαν την κακομεταχείρισή τους από τις ισραηλινές αρχές.

Παρά το όργιο καταστολής το σύνθημα “Λευτεριά στην Παλαιστίνη” ήχησε δυνατά για μια ακόμα μέρα στους δρόμους της Αθήνας.

Τα αιτήματα και το μήνυμα των διαδηλωτών Άμεσο τέλος στη γενοκτονία στη Γάζα: Με τη μαζική καταστροφή ζωών και υποδομών, η ισραηλινή πολιτική επιδιώκει την ολική εκδίωξη των Παλαιστινίων, κάτι που οι συγκεντρωμένοι καταδίκασαν με έντονα συνθήματα και πανό.

Άρση του παράνομου αποκλεισμού της Γάζας: Η αλληλεγγύη στους πολίτες της Γάζας είναι πιο αναγκαία από ποτέ, με τους διαδηλωτές να απαιτούν το άνοιγμα των συνόρων και την αποκατάσταση της ανθρωπιστικής βοήθειας στην περιοχή.

Διακοπή των σχέσεων με το Ισραήλ: Από την πλευρά τους, οι διαδηλωτές απαιτούν την απομόνωση του Ισραήλ και την αναστολή των διπλωματικών, εμπορικών και στρατιωτικών σχέσεων με το κράτος αυτό, στο πλαίσιο της καταδίκης των εγκλημάτων πολέμου και των παραβιάσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Τα βίντεο της ντροπής:

Ανακοινώσεις των κομμάτων

Πλήθος οργανώσεων και κομμάτων εξέδωσαν ανακοινώσεις, καταγγέλλοντας την ακραία αστυνομική βία που σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης (7/10) στην Αθήνα.

Νέα Αριστερά:

“Η Νέα Αριστερά καταγγέλλει την αιφνιδιαστική και αδικαιολόγητη αστυνομική επιχείρηση στο μπλοκ της Κομμουνιστικής Απελευθέρωσης, μετά τη λήξη της διαδήλωσης αλληλεγγύης στον παλαιστινιακό λαό.

Τέτοιες επιχειρήσεις συνιστούν απαράδεκτη απόπειρα τρομοκράτησης του κινήματος αλληλεγγύης και των πολιτών που υπερασπίζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Η κυβέρνηση και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη φέρουν ακέραιη την ευθύνη για την κλιμάκωση της καταστολής και οφείλουν να δώσουν άμεσα εξηγήσεις.

Η Νέα Αριστερά ζητά την άμεση απελευθέρωση όλων των προσθαχθέντων και τη λήξη της αστυνομικής επιχείρησης”.

ΜέΡΑ25:

“Η σημερινή μαζική διαδήλωση για λευτεριά και αλληλεγγύη στον Παλαιστινιακό λαό —την επομένη της επιστροφής των 27 Ελλήνων απ’ τις φυλακές του Ισραήλ, στην επέτειο των δύο ετών από τη γενοκτονία που διαπράττει το κράτος-τρομοκράτης— στιγματίστηκε από εκτεταμένα επεισόδια που προκάλεσε η Ελληνική Αστυνομία.

Πληροφορούμαστε ότι υπάρχουν δεκάδες προσαγωγές απλών ανθρώπων που συμμετείχαν σε μια ειρηνική και μαζική συγκέντρωση.

Η ΕΛΑΣ, για ακόμη μια φορά, αντιμετώπισε μια δημοκρατική διαδήλωση ως εσωτερικό εχθρό και εξαπέλυσε απρόκλητα ανεξέλεγκτη βία στο κέντρο της πόλης εναντίον πολιτών, θέτοντας σε κίνδυνο την υγεία και τη σωματική τους ακεραιότητα.

Καταδικάζουμε αυτήν την πρακτική και θεωρούμε την κυβέρνηση άμεσα υπεύθυνη για το κρεσέντο αυταρχισμού και καταστολής.

Καλούμε τον υπουργό να λογοδοτήσει για την απρόκλητη μαζική εγκληματική επίθεση των αστυνομικών του υπαλλήλων.

Ζητάμε εδώ και τώρα, την άμεση απελευθέρωση όλων των προσαχθέντων και τη μεταφορά των τραυματιών σε νοσοκομείο.

Κλιμάκιο της ενωτικής πρωτοβουλίας ΜέΡΑ25 | Ανατρεπτική Οικολογική Αριστερά ήδη προχωρά σε παράσταση διαμαρτυρίας στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση”.

ΑΝΤΑΡΣΥΑ:

“Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ καταγγέλλει την βάναυση, απρόκλητη επίθεση των ΜΑΤ στην συγκέντρωση αλληλεγγύης στον Παλαιστινιακό λαό. Μια συγκέντρωση που συμμετείχαν οι 27 αγωνιστές της ελληνικής αποστολής στον στολίσκο ελευθερίας, που έφυγαν απ τις ισραηλινές φυλακές για να βρουν τα ΜΑΤ της κυβέρνησης.

Η επίθεση οδήγησε σε 10 γνωστούς έως τώρα τραυματισμούς και 11 έως τώρα συλλήψεις, μεταξύ των οποίων και τρία μέλη της ΑΝΤΑΡΣΥΑ, χωρίς να αποκλείεται οι αριθμοί αυτοί να γίνουν πολύ μεγαλύτεροι, καθώς τα ΜΑΤ χτύπαγαν και συλλάμβαναν στον σωρό.



Είναι τελείως σαφές ότι η άθλια κυβέρνηση της ΝΔ, ο πιο πιστός σύμμαχος του δολοφόνου και υπόδικου Νεντανιάχου και του σιωνιστικού κράτους του Ισραήλ, αφού δεν κατάφερε με την προπαγάνδα, τα ψέματα, τις συκοφαντίες να ανακόψει το μεγάλο λαικό κύμα υποστήριξης και αλληλεγγύης στην Παλαιστίνη, επέλεξε να χρησιμοποιήσει την ωμή βία και τις απρόκλητες επιθέσεις.



Κάνουν λάθος αν νομίζουν πως έτσι θα σταματήσουν το κίνημα αλληλεγγύης στην Παλαιστίνη και καταδίκης της γενοκτονίας. Στις επόμενες πορείες, στις νέες διαδηλώσεις, στις καινούργιες αποστολές από στεριά ή θάλασσα θα είμαστε περισσότεροι. Η Παλαιστίνη θα νικήσει, οι κυβερνήσεις που διαπράττουν ή στηρίζουν την γενοκτονία θα βρεθούν στα σκουπίδια της ιστορίας, που ανήκουν.



Να απελευθερωθούν εδώ και τώρα οι συλληφθέντες.

Κάτω τα χέρια απο τους αγωνιστές

Λευτεριά στην Παλαιστίνη”

Κομμουνιστική Απελευθέρωση:

“Η κυβέρνηση ως δεξί χέρι του Νετανιάχου, διέταξε τα ΜΑΤ να χτυπήσουν την σημερινή πορεία στην ισραηλινή πρεσβεία για τη συμπλήρωση δύο ετών πολέμου και γενοκτονίας κατά του παλαιστινιακού λαού!

Στην πορεία συμμετείχε η παλαιστινιακή κοινότητα, παλαιστινιακές οργανώσεις, πλήθος πολιτικών οργανώσεων και τα 27 μέλη της ελληνικής αποστολής του διεθνούς στόλου για τη Γάζα που επέστρεψαν χθες από τις ισραηλινές φυλακές. Το μήνυμα της κυβέρνησης ήταν σαφές. Με το Ισραήλ μέχρι τέλους!

Με ιδιαίτερο μένος επιτέθηκαν τα ΜΑΤ στο μπλοκ της Κομμουνιστική Απελευθέρωση – Νεολαία Κομμουνιστική Απελευθέρωση-νΚΑ, το οποίο χτύπησαν αναίτια από δύο πλευρές και ενώ επέστρεφε από την πρεσβεία προς το μετρό Πανόρμου. Φαίνεται ότι έπιασαν τόπο οι έμμεσες παραινέσεις του Άδωνι Γεωργιάδη και του Γιάννη Πρετεντέρη που στοχοποίησαν την οργάνωσή μας.

Απαιτούμε την άμεση απελευθέρωση όλων των προσαχθέντων!

*βίντεο από την απρόκλητη επίθεση στο μπλοκ της οργάνωσής μας: “Κάνε συλλήψεις!” ακούγεται να φωνάζει ο επικεφαλής των ΜΑΤ”

ΚΚΕ (μ-λ):

“Καταγγέλλουμε το χτύπημα απ’ τις δυνάμεις καταστολής της διαδήλωσης αλληλεγγύης στον ηρωικό Παλαιστινιακό λαό, για τη 2η επέτειο της 7ης του Οκτώβρη, στην Αθήνα.

Επίθεση με χημικά μέσα στο σώμα των διαδηλωτών, ανοιγμένα κεφάλια απ’ τα κλομπ των ΜΑΤ, νοσοκομεία που γέμισαν τραυματίες, διαδηλωτές που ποδοπατήθηκαν απ’ τις αστυνομικές δυνάμεις, δεκάδες τρομοκρατικές προσαγωγές και συλλήψεις διαδηλωτών, ήταν ο απολογισμός της πολιτικής απόφασης της κυβέρνησης να χτυπήσει τη διαδήλωση αυτή.

Δεν αποτελεί καθόλου «τυχαίο» γεγονός το ότι η κυβέρνηση επέλεξε να χτυπήσει διαδήλωση αυτής της ημέρας, επέτειο της μαχητικής έκφρασης της Παλαιστινιακής Αντίστασης και της απαρχής της νέας γενοκτονίας απ΄ τους σιωνιστές δολοφόνους. Αποτελεί μια ακόμα κίνηση στήριξης του κράτους-δολοφόνου, του «συμμάχου Ισραήλ», ένα ακόμα μήνυμα υπέρ του και ενάντια στον λαό μας και στη νεολαία. Ικανοποιώντας ταυτόχρονα τα μεγάλα ιμπεριαλιστικά αφεντικά των ΗΠΑ και της ΕΕ και τα εφιαλτικά τους σχέδια. Κι αυτό, την ίδια στιγμή που το Ισραήλ συνεχίζει την καθημερινή γενοκτονία στη μαρτυρική Γάζα, που συλλαμβάνει αλληλέγγυους, τους φυλακίζει σε άθλιες συνθήκες, τους κακομεταχειρίζεται, τους απελαύνει…

Ταυτόχρονα, όμως, το σημερινό χτύπημα δείχνει πόσο φοβούνται η ντόπια άρχουσα και η κυβέρνησή της την οργή, την αγωνιστική διάθεση και έκφραση του λαού μας και ειδικά της νεολαίας, που αναζητούν διέξοδο πάλης και αγώνα ενάντια σε όλα αυτά που του επιβάλλουν -φτώχεια, καταπίεση, πόλεμο- και που βγαίνουν μαζικά στους δρόμους για την Παλαιστίνη, για το έγκλημα των Τεμπών, για την αντεργατική επέλαση.

Παρά την ένταση της κατασταλτικής επίθεσης, η διαδήλωση δεν διαλύθηκε, αλλά συνέχισε, καταγγέλλοντας την επίθεση και εκφράζοντας ξανά και μαχητικά την αλληλεγγύη στον παλαιστινιακό λαό.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΝΑ ΑΦΕΘΟΥΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΟΛΟΙ ΟΙ ΣΥΛΛΗΦΘΕΝΤΕΣ!

Η ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΕΝ ΘΑ ΠΕΡΑΣΕΙ – ΤΟΥ ΛΑΟΥ Η ΠΑΛΗ ΘΑ ΤΗΝ ΣΠΑΣΕΙ!

ΛΕΥΤΕΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΟΡΔΑΝΗ ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ!”