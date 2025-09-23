Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά στην Πάρνηθα

Η άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων και με σύμμαχο τις ευνοϊκές συνθήκες, είχε ως αποτέλεσμα να οριοθετηθεί η φωτιά που ξέσπασε στην Πάρνηθα, κοντά στο Μπάφι.

Οριοθετήθηκε, όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, η πυρκαγιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στην Πάρνηθα, στην περιοχή Μπάφι το βράδυ της Δευτέρας (22/09).

Λόγω της φωτιάς υπήρξε μέχρι περίπου τις 4:00 διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στη Λεωφόρο Πάρνηθας, από το ύψος του τελεφερίκ με κατεύθυνση προς καζίνο.

Πλέον η κυκλοφορία των οχημάτων έχει αποκατασταθεί, ενώ κάποιες δυνάμεις παραμένουν στο σημείο υπό τον φόβο αναζωπυρώσεων.

Η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 23:45 σε πλαγιά με χαμηλή βλάστηση και για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 80 πυροσβέστες με τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 25 οχήματα. Συνδρομή παρείχαν υδροφόρες ΟΤΑ.