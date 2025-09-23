Ελλάδα Φωτιά

Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά στην Πάρνηθα

Διαβάζεται σε 1'
Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά στην Πάρνηθα
Πυρκαγιά στην περιοχή Κατσιμίδι στους πρόποδες της Πάρνηθας σε δασική έκταση, Σάββατο 29 Ιουνίου 2024 (ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Η άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων και με σύμμαχο τις ευνοϊκές συνθήκες, είχε ως αποτέλεσμα να οριοθετηθεί η φωτιά που ξέσπασε στην Πάρνηθα, κοντά στο Μπάφι.

Οριοθετήθηκε, όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, η πυρκαγιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στην Πάρνηθα, στην περιοχή Μπάφι το βράδυ της Δευτέρας (22/09).

Λόγω της φωτιάς υπήρξε μέχρι περίπου τις 4:00 διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στη Λεωφόρο Πάρνηθας, από το ύψος του τελεφερίκ με κατεύθυνση προς καζίνο.

Πλέον η κυκλοφορία των οχημάτων έχει αποκατασταθεί, ενώ κάποιες δυνάμεις παραμένουν στο σημείο υπό τον φόβο αναζωπυρώσεων.

Η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 23:45 σε πλαγιά με χαμηλή βλάστηση και για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 80 πυροσβέστες με τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 25 οχήματα. Συνδρομή παρείχαν υδροφόρες ΟΤΑ.

Δημοφιλή Άρθρα

Ροή Ειδήσεων

Περισσότερα