Ωρωπός: Συνελήφθη και η σύζυγος του ιδιοκτήτη του βρεφονηπιακού – Τι “είδε” ο ιατροδικαστής

Χειροπέδες και στην σύζυγο του ιδιοκτήτη βρεφονηπιακού σταθμού στον Ωρωπό πέρασε η ΕΛ.ΑΣ. καθώς φέρεται να προσπάθησε να αποκρύψει το περιστατικό.

Σε ακόμη μια σύλληψη για το περιστατικό με το 2χρονο αγοράκι σε βρεφονηπιακό σταθμό στον Ωρωπό προχώρησε η αστυνομία. Συγκεκριμένα, εκτός από τον ιδιοκτήτη συνελήφθη και η σύζυγός του καθώς, σύμφωνα με τις καταθέσεις των δασκάλων, προσπάθησε να αποκρύψει το γεγονός.

Συγκεκριμένα, η γυναίκα φέρεται να ισχυρίστηκε ότι το παιδάκι έτρεχε και όπως πήγε να το πιάσει για να μην χτυπήσει, το έπιασε από τα μαλλιά και έφυγε μία τούφα.

Αντιθέτως, από την ιατροδικαστική εξέταση προέκυψε ότι η εκρίζωση των μαλλιών έγινε βίαια.

Η σύζυγος του ιδιοκτήτη συνελήφθη με την κατηγορία της απόπειρας απόκρυψης αδικήματος.

Ωρωπός: Η καταγγελία που οδήγησε σύλληψη του ιδιοκτήτη βρεφονηπιακού σταθμού

Ο 54χρονος ιδιοκτήτης του ιδιωτικού βρεφονηπιακού σταθμού στον Ωρωπό συνελήφθη μετά από καταγγελία της μητέρας του δίχρονου αγοριού για πρόκληση σωματικής βλάβης σε ανήλικο.

Όλα ξεκίνησαν χθες, όταν το παιδί επέστρεψε στο σπίτι του όπου η μητέρα του διαπίστωσε πως έλειπε μία τούφα από τα μαλλιά του και μόλις έμαθε ότι αυτό έγινε στο σχολείο, προχώρησε σε σχετική καταγγελία.

Ο ιδιοκτήτης που δεν είναι παιδαγωγός ο ίδιος, ισχυρίστηκε ότι το παιδάκι έτρεχε και όπως πήγε να το πιάσει για να μην χτυπήσει, το έπιασε από τα μαλλιά και έφυγε μία τούφα.

Μία παιδαγωγός ωστόσο κατέθεσε μία διαφορετική εκδοχή και συγκεκριμένα ότι το παιδάκι δεν έτρωγε και προσφέρθηκε εκείνος να το πάρει μαζί του σε άλλο χώρο για να το ταΐσει και όταν επέστρεψαν το κεφάλι του ήταν βρεγμένο και έλειπε εμφανώς μία τούφα μαλλιά από το κεφαλάκι του.

Το παιδί μεταφέρθηκε από την μητέρα του στο Νοσοκομείο Παίδων όπου εξετάστηκε και διαπιστώθηκε και μία παλιότερη εκδορά στο χείλος του που δεν είχε σχέση με το περιστατικό, ενώ για τα μαλλιά η ιατροδικαστής που το εξέτασε κατόπιν παραγγελίας των Αρχών, διαπίστωσε πως οι τρίχες είχαν αφαιρεθεί με βίαιο τρόπο.