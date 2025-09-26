Ωρωπός: Συνελήφθη ιδιοκτήτης βρεφονηπιακού σταθμού για σωματική βλάβη σε 2χρονο αγοράκι

Μητέρα προχώρησε σε καταγγελία στο Τμήμα Ασφαλείας Ωρωπού όταν διαπίστωσε ότι έλειπε μία τούφα μαλλιά από το 2 ετών παιδάκι.

Συνελήφθη ο 54χρονος ιδιοκτήτης ενός ιδιωτικού βρεφονηπιακού σταθμού στον Ωρωπό, μετά από καταγγελία της μητέρας ενός δίχρονου αγοριού για πρόκληση σωματικής βλάβης σε ανήλικο.

Όλα ξεκίνησαν χθες, όταν το παιδί επέστρεψε στο σπίτι του όπου η μητέρα του διαπίστωσε πως έλειπε μία τούφα από τα μαλλιά του και μόλις έμαθε ότι αυτό έγινε στο σχολείο, προχώρησε σε σχετική καταγγελία.

Ο ιδιοκτήτης που δεν είναι παιδαγωγός ο ίδιος, ισχυρίστηκε ότι το παιδάκι έτρεχε και όπως πήγε να το πιάσει για να μην χτυπήσει, το έπιασε από τα μαλλιά και έφυγε μία τούφα.

Μία παιδαγωγός ωστόσο κατέθεσε μία διαφορετική εκδοχή και συγκεκριμένα ότι το παιδάκι δεν έτρωγε και προσφέρθηκε εκείνος να το πάρει μαζί του σε άλλο χώρο για να το ταΐσει και όταν επέστρεψαν το κεφάλι του ήταν βρεγμένο και έλειπε εμφανώς μία τούφα μαλλιά από το κεφαλάκι του.

Το παιδί μεταφέρθηκε από την μητέρα του στο Νοσοκομείο Παίδων όπου εξετάστηκε και διαπιστώθηκε και μία παλιότερη εκδορά στο χείλος του που δεν είχε σχέση με το περιστατικό, ενώ για τα μαλλιά η ιατροδικαστής που το εξέτασε κατόπιν παραγγελίας των Αρχών, διαπίστωσε πως οι τρίχες είχαν αφαιρεθεί με βίαιο τρόπο.

Κατόπιν όλων αυτών συνελήφθη ο ιδιοκτήτης και σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του, ενώ εξετάζεται αν θα υπάρξουν επιπτώσεις και στην υπεύθυνη παιδαγωγό του βρεφονηπιακού σταθμού που είναι σύζυγός του ιδιοκτήτη, καθώς ούτως ή άλλως απαγορεύεται να είναι οποιοσδήποτε άλλος μαζί με τα παιδιά και μάλιστα μόνος, εκτός από τους υπεύθυνους παιδαγωγούς.