Πάνος Ρούτσι: Έχω υποσχεθεί στο παιδί μου ότι θα βρω τους δολοφόνους και θα τους βάλω στη φυλακή

«Δεν τους πιστεύω πια, δυόμισι χρόνια ψάχνω την αλήθεια» λέει ο Πάνος Ρούτσι, που συνέχιζει για έκτη ημέρα την απεργία πείνας στο Σύνταγμα.

Για το λόγο που ξεκίνησε την απεργία πείνας αλλά και την αλληλεγγύη από τον κόσμο, μίλησε ο Πάνος Ρούτσι, πατέρας θύματος των παιδιών.

Ο κ. Ρούτσι συνεχίζει για έκτη ημέρα την απεργία πείνας έξω από τη Βουλή, για τη δικαίωση του παιδιού του και για όλα τα θύματα του εγκλήματος των Τεμπών.

«Δεν έχω δυνάμεις, πρέπει να πίνω πολύ νερό, να μην μιλάω πολύ» είπε, μιλώντας στην εκπομπή «Εξελίξεις τώρα».

«Έχει γίνει κάτι μοναδικό. Ο κόσμος έρχεται από παντού όλη μέρα, να με αγκαλιάσει, να μου δώσει κουράγιο, δύναμη. Είναι κάτι που δεν μπορώ να το περιγράψω» είπε στη συνέχεια για το κύμα συμπαράστασης από τον κόσμο.

Στην ερώτηση γιατί πήρε την απόφαση να ζητήσει κάτι τόσο σκληρό για ένα γονέα, τονίζει: «Γιατί δεν τους πιστεύω πια. Δυόμιση χρόνια ψάχνουμε αλήθεια. Ψάχνω Δικαιοσύνη και το μόνο που αντικρίζω είναι κλειστές πόρτες και ψέματα. Δεν μπορώ άλλο να κάθομαι με σταυρωμένα χέρια. Έχω δώσει υπόσχεση στο παιδί μου, ότι θα βρω τους δολοφόνους και θα τους βάλω μέσα στη φυλακή».

«Μου είπε ότι το παιδί μου είναι καμένο, εγώ δυόμισι χρόνια δεν το ήξερα»

«Έχουν έρθει όλοι από την αντιπολίτευση. Ο μόνος που ήρθε βουλευτής της κυβέρνησης ήταν ο Γιώργος Σταμάτης. Μου είπε κάποια πράγματα που εγώ δυόμιση χρόνια τώρα δεν ήξερα. Με ρώτησε για ποιο λόγο κάνω την απεργία και γιατί θέλω να ανοίξω το φέρετρο. Και του λέω θέλω να δω αν το παιδί μου είναι μέσα, θέλω να δω αν υπάρχει κάτι άλλο μέσα μαζί με το παιδί μου, αν έχει ξυλόλιο. Θέλω να κάνω τοξικολογικές εξετάσεις. Αυτό που μου απάντησε ήταν ότι το παιδί μου είναι ολόκληρο, είναι καμένος, λείπουν από εδώ από εκεί κάποια κομμάτια. Πώς λες σε έναν πατέρα που κάνει απεργία πείνας πέντε μέρες και χωρίς να τον ρωτήσεις αν θέλει να μάθει… εγώ δυόμιση χρόνια δεν τα ήξερα αυτά, δεν ήξερα πώς σκοτώθηκε το παιδί μου, αν κάηκε. Εγώ τώρα τα έμαθα», ανέφερε ο κ. Ρούτσι.

«Αν νομίζουν ότι το αίτημά μου δεν είναι δίκαιο, ας βγουν έξω να δουν τον κόσμο», κατέληξε ο πατέρας του 22χρονου Ντένι.

«Ο Πάνος θέλει να μάθει την αλήθεια για το παιδί του»

Για την απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι, μίλησε και ο πατέρας της Αναστασίας, η οποία έχασε τη ζωή της στα Τέμπη.

«Αυτό που κάνει ο Πάνος, ο αδερφός μας, ο φίλος μας είναι μια κίνηση να πω απελπιστική… είναι η τελευταία των μαχών, είναι η τελευταία κίνηση που μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος, που δεν βρίσκει το δίκιο του πουθενά. Θέλει να μάθει την αλήθεια για το παιδί του και η Δικαιοσύνη δεν βοηθάει προς αυτό το σκοπό. Πιθανολογούμε και σκεφτόμαστε ότι αυτά που θα αποκαλυφθούν, αν επιτραπεί, δεν θα είναι διαχειρίσιμα ούτε για την Δικαιοσύνη ούτε για την κυβέρνηση», δήλωσε ο Ηλίας Παπαγγελής.