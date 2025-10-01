Πάνος Ρούτσι: Η ανακοίνωση του ΕΚΑΒ για την κατάσταση της υγείας του

Τι αναφέρει η ανακοίνωση του ΕΚΑΒ για την υγεία του Πάνου Ρούτσι, ο οποίος συνεχίζει την απεργία πείνας για 17η μέρα.

Ανακοίνωση εξέδωσε το ΕΚΑΒ για την κατάσταση της υγείας του Πάνου Ρούτσι, ο οποίος βρίσκεται σε απεργία πείνας για 17η ημέρα με αίτημα την εκταφή της σορού του παιδιού του, που βρήκε τραγικό θάνατο στο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη και στην διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων.

Σημειώνεται πως κατά την διάρκεια των απεργιακών κινητοποιήσεων στο κέντρο της Αθήνας σήμερα Τετάρτη, μεταφέρθηκε σε ξενοδοχείο, προκειμένου να μην έρθει σε επαφή με κόσμο λόγω της ευαλωτότητας του οργανισμού του.

Όπως αναφέρεται, πλήρωμα του ΕΚΑΒ προχωρά σε καθημερινό έλεγχο της κλινικής εικόνας και των ζωτικών σημείων του απεργού πείνας, ωστόσο ο ίδιος, αρνείται να υποβληθεί σε εξετάσεις αλλά και την ιατροφαρμακευτική φροντίδα.

Υπενθυμίζεται πως νωρίτερα σήμερα έγινε γνωστό ότι η εκταφή του γιου του Πάνου Ρούτσι αναβάλλεται λόγω αιτήματος για ορισμό τεχνικών συμβούλων από την πληρεξούσια δικηγόρο.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση αναφέρει:

«Από την έναρξη της απεργίας πείνας στο Σύνταγμα, το ΕΚΑΒ έχει διασφαλίσει την επιχειρησιακή του ετοιμότητα με σταθερή παρουσία πληρωμάτων ασθενοφόρου ή μοτοσικλετών της Ομάδας Άμεσης Επέμβασης, όπως άλλωστε προβλέπεται για το κέντρο της Αθήνας.

Οι διασώστες του ΕΚΑΒ παρακολουθούν καθημερινά και σε τακτά χρονικά διαστήματα την κατάσταση της υγείας του απεργού πείνας με έλεγχο ζωτικών σημείων και κλινικής εικόνας, επισημαίνοντας διαρκώς την αναγκαιότητα τακτικού ιατρικού και εργαστηριακού ελέγχου για τη διασφάλιση της υγείας του.

Ωστόσο, μέχρι και σήμερα ο ίδιος δεν έχει αποδεχθεί να υποβληθεί σε τέτοιου είδους εξετάσεις, γεγονός που καθιστά ακόμη πιο κρίσιμη την παρακολούθηση και την ετοιμότητα για άμεση και ασφαλή διακομιδή του σε νοσοκομείο, εφόσον αυτό καταστεί αναγκαίο.

Επισημαίνεται ότι μετά και την επιστροφή του από ξενοδοχείο, σήμερα το απόγευμα, τον επισκέφθηκε κλιμάκιο του ΕΚΑΒ και αρνήθηκε εκ νέου κάθε ιατροφαρμακευτική φροντίδα».