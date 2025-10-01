Τέμπη: Αναβάλλεται η εκταφή του γιου του Πάνου Ρούτσι

Τέμπη: Αναβάλλεται η εκταφή του γιου του Πάνου ΡούτσιΔιαβάζεται σε 1'
Η εκταφή του γιού του Πάνου Ρούτσι αναβάλλεται λόγω αιτήματος για ορισμό τεχνικών συμβούλων από την πληρεξούσια δικηγόρο.
Την ερχόμενη εβδομάδα αναμένεται τελικά η εκταφή του θύματος της τραγωδίας των Τεμπών και υιού του απεργού πείνας Πάνου Ρούτσι.
Σύμφωνα με πληροφορίες, αρχικά είχε οριστεί η Παρασκευή ως η ημέρα που θα λάμβανε χώρα η εκταφή, ωστόσο υποβλήθηκε αίτημα της πληρεξούσιου δικηγόρου του Ζωής Κωνσταντοπουλου για ορισμό τεχνικών συμβούλων.
Η δικονομική αυτή ενέργεια είχε ως αποτέλεσμα την ολιγοήμερη αναβολή της εκταφής έως ότου απαντηθεί και το σχετικό αίτημα.