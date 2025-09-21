Πάνος Ρούτσι: Λαοθάλασσα αλληλεγγύης στον απεργό πείνας

Πλήθος κόσμου έχει συγκεντρωθεί στο Σύνταγμα ως ένδειξη στήριξης και αλληλεγγύης στον απεργό πείνας Πάνο Ρούτσι, πατέρα θύματος του εγκλήματος των Τεμπών. Σε εξέλιξη συγκέντρωση και στη Θεσσαλονίκη.

“Δεν έχω οξυγόνο”, “είμαστε μαζί σας” και “Τέμπη, 57 ψυχές” είναι μόνο μερικά από όσα αναγράφονται στα πανό και τα πλακάτ που κρατούν ανά χείρας οι συγκεντρωμένοι στην Πλατεία Συντάγματος, σε ένδειξη αλληλεγγύης στον Πάνο Ρούτσι ο οποίος συνεχίζει για 7η ημέρα την απεργία πείνας με στόχο την ικανοποίηση του αιτήματός του για εκταφή της σορού του γιου του προκειμένου να μάθει την αλήθεια για τα αίτια θανάτου του.

(ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΟΥΜΑΣ/EUROKINISSI)

Κόσμος που εκφράζει την αλληλεγγύη του στον απεργό πείνας έχει κατακλείσει το Σύνταγμα. Συγκεντρωμένοι πλησιάζουν τον Πάνο Ρούτσι και του μιλούν δίνοντάς ενώ αρκετοί αφήνουν και γραπτά μηνύματα στήριξης.

(ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΟΥΜΑΣ/EUROKINISSI)

Φωνάζοντας συνθήματα, οι συγκεντρωμένοι ζητούν δικαιοσύνη.

(ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΟΥΜΑΣ/EUROKINISSI)

Το κλίμα είναι ειρηνικό αλλά ιδιαίτερα φορτισμένο συγκινησιακά ενώ είναι ισχυρή η αστυνομική παρουσία.

Κλειστή λόγω της συγκέντρωσης είναι η Λ. Αμαλίας, με την κυκλοφορία να διεξάγεται μόνο από μια λωρίδα.

(ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΟΥΜΑΣ/EUROKINISSI)

Την ίδια ώρα, σε εξέλιξη είναι αντίστοιχη συγκέντρωση στη Θεσσαλονίκη με πολίτες και συγγενείς θυμάτων της σιδηροδρομικής τραγωδίας.