Πάνος Ρούτσι: Μεγάλη συγκέντρωση για τον απεργό πείνας – “Έχω δώσει υπόσχεση στο παιδί μου”

Συνεχίζει για 7η ημέρα τον αγώνα του ο πατέρας θύματος του εγκλήματος των Τεμπών, Πάνος Ρούτσι, ο οποίος πραγματοποιεί απεργία πείνας.

Ντροπή προκαλεί η ενοχική σιωπή που κρατά η εξουσία στο αίτημα του Πάνου Ρούτσι, του πατέρα που έχασε το παιδί του στο έγκλημα των Τεμπών, να γίνει η εκταφή του παιδιού του προκειμένου να μάθει την αλήθεια για τα αίτια θανάτου του.

Ο Πάνος Ρούτσι βρίσκεται για έβδομη ημέρα στην Πλατεία Συντάγματος κάνοντας απεργία πείνας, σε μια απέλπιδα προσπάθεια να πέσει άπλετο φως για τις συνθήκες θανάτου του παιδιού του, με εκατοντάδες αλληλέγγυους να τον επισκέπτονται σε καθημερινή βάση και να τού δείχνουν τη συμπαράστασή τους.

Το απόγευμα της Κυριακής (21/9), στις 18:30, δεκάδες σωματεία του Πολιτισμού καλούν σε συγκέντρωση συμπαράστασης στην πλατεία Συντάγματος.

Συνολικά, 55 σωματεία, μεταξύ των οποίων η Πανελλήνια Ομοσπονδία Θεάματος Ακροάματος, το Σωματείο Εργαζομένων του Εθνικού Θεάτρου, ο Πανελλήνιος Σύλλογος Προσωπικού ΕΡΤ, ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων και μουσικά σωματεία από όλη τη χώρα, στηρίζουν δημόσια τον αγώνα του Πάνου Ρούτσι και καταγγέλλουν το βιαστικό κλείσιμο της ανάκρισης για το πολύνεκρο δυστύχημα, τονίζοντας ότι κρίσιμα στοιχεία δεν ενσωματώθηκαν στη δικογραφία, ενώ οι πραγματικοί υπεύθυνοι για την κατάσταση στους σιδηροδρόμους μένουν στο απυρόβλητο.

«Στηρίζουμε τις οικογένειες των 57 θυμάτων της κρατικής αναλγησίας και των ιδιωτικοποιήσεων στα Τέμπη. Δεν θα επιτρέψουμε να ξεχαστούν οι εγκληματικές ευθύνες όσων οδήγησαν δεκάδες ανθρώπους στον θάνατο και εκατοντάδες άλλους με βαριές βλάβες και αναπηρίες» αναφέρουν χαρακτηριστικά.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στο αίτημα εκταφής, το οποίο, όπως επισημαίνουν, απορρίπτεται επανειλημμένα από την εισαγγελία και τις αρμόδιες αρχές, παρά τις εκκλήσεις των γονέων. «Δηλώνουμε την αμέριστη αλληλεγγύη μας στον Πάνο Ρούτσι και στεκόμαστε στο πλευρό του. Είμαστε με τους γονείς των θυμάτων των Τεμπών μέχρι τέλους. Δεν θα ζήσουμε σε μια χώρα χωρίς Δικαιοσύνη» καταλήγουν στην ανακοίνωσή τους τα σωματεία.

Παράλληλα, κοινή δήλωση στήριξης υπογράφουν συγγενείς των θυμάτων του εγκλήματος στα Τέμπη. Οι συγγενείς καταγγέλλουν πως «ακόμα δεν έχει δοθεί καμία απάντηση στο δίκαιο αίτημά του. Τι άλλο περιμένουν η κυβέρνηση και η δικαιοσύνη για να προχωρήσει η εκταφή του Ντένις;». Ενώ, καλούν στη σημερινή συγκέντρωση αλληλεγγύης στο Σύνταγμα στις 6:30 το απόγευμα.

Ολόκληρη η δήλωση:

«Συμπληρώνονται επτά ημέρες απεργίας πείνας του Πάνου Ρούτσι και ακόμα δεν έχει δοθεί καμία απάντηση στο δίκαιο αίτημά του.

Τι άλλο περιμένουν η κυβέρνηση και η δικαιοσύνη για να προχωρήσει η εκταφή του Ντένις;

Να μετρήσουμε άλλο ένα θύμα, αυτή τη φορά έναν γονιό που ζητάει την εκταφή του παιδιού του;

Δεν πρέπει να περάσει άλλος χρόνος!

Τι άλλο περιμένουν για να συνεχιστεί η ανάκριση μετά τις τεράστιες ελλείψεις και τα κενά του κατηγορητηρίου του Εισαγγελέα κ. Τσόγκα, που αναδείξαμε με το πρόσφατο υπόμνημά μας;

Χαρακτηριστικά αναφέρουμε:

το προκλητικά χαμηλό επίπεδο, πλημμεληματικού χαρακτήρα, κατηγοριών στη Hellenic Train. Είναι η εταιρεία που κέρδιζε χρήματα αναλαμβάνοντας την μετακίνηση των ανυποψίαστων επιβατών γνωρίζοντας την άθλια κατάσταση στην ασφάλεια του σιδηροδρόμου

την μη απόδοση κατηγοριών στους Γραμματείς του Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών που επίσης ήταν απολύτως ενήμεροι για την ανύπαρκτη ασφάλεια στο σιδηρόδρομο

την μη απόδοση κατηγοριών στους Γραμματείς του Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών που επίσης ήταν απολύτως ενήμεροι για την ανύπαρκτη ασφάλεια στο σιδηρόδρομο την μη απόδοση κατηγοριών σε στελέχη των σιδηροδρομικών εταιρειών, με σημαντικές ευθύνες για τη λειτουργία του σιδηροδρόμου, της ΡΑΣ και τους εκπροσώπους της αναδόχου της σύμβασης 717 εταιρείας ΤΟΜΗ ΑΒΕΤΕ-ALSTROM S.A.

την απουσία κατηγορητηρίου για τον θάνατο και την απανθράκωση των 25 από τα 57 θύματα, παρά την διεξοδική και επί 2,5 χρόνια διερεύνηση των αιτιών της φωτιάς που ακολούθησε της σύγκρουσης, από κρατικούς φορείς και τεχνικούς συμβούλους

τον αδιανόητο χαρακτηρισμό της δολοφονίας των 57 θυμάτων του Εγκλήματος των Τεμπών ως ανθρωποκτονία από ΑΜΕΛΕΙΑ και όχι ανθρωποκτονία με πρόθεση δόλου, παρά τα ενοχοποιητικά στοιχεία που προέκυψαν.

Ό,τι και να κάνουν εμείς θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας μέχρι την πραγματική δικαίωση, έτσι ώστε να αποκαλυφθούν και να τιμωρηθούν όλοι οι ένοχοι για την εγκληματικά επικίνδυνη λειτουργία του σιδηρόδρομου.

Όπως γράφει και ο Πάνος θα συνεχίσουμε “για να μη χαθούν άλλες ζωές για τα κέρδη τους”.

Για να μην υπάρξουν άλλα Τέμπη!

Συμμετέχουμε σήμερα Κυριακή 21/9, στις 6:30, στο Σύνταγμα, στο κάλεσμα σωματείων προς υποστήριξη του Πάνου Ρούτσι και του δίκαιου αιτήματός του καθώς και για τη συνέχιση της ανάκρισης».

Οι Συγγενείς:

1. Γκαμπριέλα Φόριαν

2. Μαρίνα Χατζηβασιλείου

3. Νικόλαος Χατζηβασιλείου

4. Λάζαρος Πορφυρίδης

5. Άννα Καρατζόγλου

6. Αντώνιος Ψαρόπουλος

7. Αθανάσιος Καραθεοδώρου

8. Κατερίνα Μαλιόγλου

9. Ασημίνα Γκοντούλη

10. Χρήστος Χούπας

11. Ντιάνα Μπόζο

12. Σωκράτης Μπόζο

13. Άγγελος Μπόζο

14. Κανέλλα Ανδρεάδου

15. Ευάγγελος Τσιώμας

16. Νικολέτα Τσιώμα

17. Λυσίμαχος Παπάζογλου

18. Δέσποινα Γκανίδου

19. Φωτεινή Κοκάλα

20. Έλλη Παυλίδου

21. Σωκράτης Παυλίδου

22. Βασίλειος Παυλίδης

23. Ηλίας Παπαγγελής

24. Μαρία Ντόλκα

25. Άλμα Λάτα

26. Τζένη Λάτα

27. Έντουαρντ Λάτα

28. Ελένη Βασάρα

29. Γεώργιος Τσακλίδης

30. Σμαρώ Οικού

31. Ευθύμιος Οικού

32. Νικόλαος Οικού

33. Αθανασία Μπουρνάζη

34. Δημήτριος Μπουρνάζης

35. Παύλος Ασλανίδης

36. Νικολέτα Λαζαρίδου

37. Ιωάννης Ασλανίδης

38. Άγγελος Ασλανίδης

39. Αντώνιος Καρασάββας

40. Ζαφειρώ Καρασάββα

41. Θεόδωρος Ελευθεριάδης

42. Ελισάβετ Εγούτ

43. Δημήτριος Ναλμπάντης

44. Ηρώ Λασκαριδάκη

45. Κατερίνα Βουτσινά

46. Κατσαρας Αθανάσιος

47. Μπαμπαρακου Ευαγγελία

48. Κατσαρας Βασίλειος

Σε συνέντευξη που παραχώρησε το Σάββατο (20/9) στο MEGA, προφανώς καταβεβλημένος, ο Πάνος Ρούτσι κατέστησε σαφές πως δε θα σταματήσει τον αγώνα του και θα συνεχίσει μέχρι τέλους.

«Έχει γίνει κάτι μοναδικό. Ο κόσμος έρχεται από παντού όλη μέρα, να με αγκαλιάσει, να μου δώσει κουράγιο, δύναμη. Είναι κάτι που δεν μπορώ να το περιγράψω» είπε για το κύμα συμπαράστασης από τον κόσμο.

Στην ερώτηση γιατί πήρε την απόφαση να ζητήσει κάτι τόσο σκληρό για ένα γονέα, τόνισε: «Γιατί δεν τους πιστεύω πια. Δυόμιση χρόνια ψάχνουμε αλήθεια. Ψάχνω Δικαιοσύνη και το μόνο που αντικρίζω είναι κλειστές πόρτες και ψέματα. Δεν μπορώ άλλο να κάθομαι με σταυρωμένα χέρια. Έχω δώσει υπόσχεση στο παιδί μου, ότι θα βρω τους δολοφόνους και θα τους βάλω μέσα στη φυλακή».