Πάτμος: Τραυματίστηκε τουρίστρια σε σκάφος – Συνελήφθη ο καπετάνιος

Στη σύλληψη του καπετάνιου τουριστικού σκάφους προχώρησαν οι αρχές της Πάτμου μετά τον τραυμτισμό 62χρονης Ιταλίδας.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το ατύχημα σημειώθηκε χθες το απόγευμα στην Πάτμο σε τουριστικό επαγγελματικό σκάφος στο οποίο επέβαιναν 11 επιβάτες.

Όπως αναφέρει το το λιμενικό, η γυναίκα γλίστρησε από σκάλα του σκάφους, όταν αυτό επιβράδυνε απότομα, πιθανότητα επειδή έπεσε σε ύφαλο στη θαλάσσια περιοχή βορειοανατολικά του νησιού.

Η 62χρονη μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας της Πάτμου και στη συνέχεια στο Νοσοκομείο της Ρόδου για περαιτέρω φροντίδα.

Κατά την επιθεώρηση του υφάλου από δύτη, διαπιστώθηκε πως είχε σπάσει το δεξί πηδάλιο.

Ο 64χρονος καπετάνιος του σκάφους συνελήφθη για σωματική βλάβη από αμέλεια, ενώ οι λιμενικές αρχές απαγόρευσαν τον απόπλο του τουριστικού σκάφους μέχρι να δοθεί πιστοποιητικό αξιοπλοΐας από τον νηογνώμονα.