Πάτρα: 50χρονος κατηγορείται για σεξουαλική παρενόχληση της 9χρονης ανιψιάς του

Σε βάρος του 50χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για κατάχρηση ανηλίκου, ενώ η προανάκριση για την υπόθεση συνεχίζεται.

Καταγγελία για σεξουαλική παρενόχληση ανήλικου κοριτσιού από τον ίδιο της τον θείο σε περιοχή της Αιτωλοακαρνανίας, ερευνά η ασφάλεια Πατρών.

Ειδικότερα σύμφωνα με το Tempo24, καταγγέλθηκε ότι 50χρονος άνδρας προέβη σε γενετήσιες πράξεις σε βάρος της 9χρονης ανιψιάς του κι ενώ οι γονείς της του είχαν αναθέσει να την προσέχει κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού (σε περιοχή της Αιτωλοακαρνανίας).

