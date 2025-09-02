Πάτρα: Νεκρός 27χρονος μοτοσικλετιστής σε τροχαίο – Προσήχθη οδηγός ΙΧ

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε στην Πάτρα, με θύμα έναν 27χρονο μοτοσικλετιστή. Προσήχθη ο οδηγός ΙΧ που φέρεται να εγκατέλειψε το σημείο.

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε λίγο πριν τις 11.30 το πρωί της Τρίτης (02/09) στη συμβολή της οδού Αμερικής και Ν.Ε.Ο. στην Πάτρα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ΙΧ επιβατικό αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα με αποτέλεσμα να υπάρξει σοβαρός τραυματισμός ενός 27χρονου, ο οποίος στη συνέχεια δεν τα κατάφερε και υπέκυψε στα τραύματά του.

Ο οδηγός του ΙΧ, που φέρεται να εγκατέλειψε το σημείο του δυστυχήματος, εντοπίστηκε μετά από αναζητήσεις της αστυνομίας και ακινητοποιήθηκε στην περιοχή του Ρίου, ενώ προσήχθη στην Τροχαία. Ο ίδιος φέρεται να ισχυρίστηκε ότι δεν εγκατέλειψε το σημείο, αλλά κατευθυνόταν προς το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου.

Η υπόθεση διερευνάται από τις αρμόδιες αρχές, που εξετάζουν τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος και τη στάση του οδηγού του ΙΧ.