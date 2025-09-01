Πάτρα: Προθεσμία για να απολογηθεί πήρε ο οδηγός που σκότωσε την 86χρονη

Δεν αντιλήφθηκε πώς συνέβη το δυστύχημα, υποστηρίζει ο οδηγός που παρέσυρε και σκότωσε την ηλικιωμένη που έγινα “ασπίδα” για 8χρονο κοριτσάκι.

Στα δικαστήρια της Πάτρας οδηγήθηκε λίγο πριν από το μεσημέρι της Δευτέρας 1 Σεπτεμβρίου, προκειμένου να απολογηθεί στον ανακριτή, ο οδηγός της μηχανής που το βράδυ της Παρασκευής παρέσυρε και σκότωσε στην Πάτρα μια 86χρονη γυναίκα, η οποία έγινε ασπίδα για ένα 8χρονο παιδί.

Ο 46χρονος ζήτησε και πήρε προθεσμία, προκειμένου να απολογηθεί στις 11 το πρωί της Τρίτης 2 Σεπτεμβρίου.

Ο οδηγός της μηχανής, για τον οποίο ορίστηκε αυτεπάγγελτα δικηγόρος υπεράσπισης, καλείται να δώσει εξηγήσεις για το θανατηφόρο τροχαίο. Σύμφωνα με πληροφορίες υποστηρίζει δεν αντιλήφθηκε πώς συνέβη το δυστύχημα. Οι συνθήκες ερευνώνται από τις αρχές, ωστόσο, μαρτυρίες φέρονται να αναφέρουν ότι ο οδηγός της μηχανής πέρασε με κόκκινο και κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα.

Η 86χρονη μαζί με το 8χρονο κορίτσι είχαν πάει στο νότιο πάρκο της πόλης για βόλτα. Όταν είδε τη μοτοσικλέτα να κινείται κατά πάνω τους, έσπρωξε το κοριτσάκι και μπήκε μπροστά, βάζοντας ως ασπίδα το σώμα της για να το σώσει.

Το παιδί νοσηλεύεται με τραύματα στα χέρια και στα πόδια, εκτός κινδύνου, στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων.