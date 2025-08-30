Τραγωδία στην Πάτρα: Μηχανή παρέσυρε και σκότωσε 86χρονη, τραυμάτισε την 8χρονη εγγονή της – Συνελήφθη ο οδηγός

Τραγικό θάνατο βρήκε μια 86χρονη γυναίκα που παρασύρθηκε από μια μοτοσικλέτα στην Πάτρα. Η 8χρονη εγγονή που ήταν μαζί της τραυματίστηκε ελαφρά.

Ένα θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής (29/8) στην Πάτρα, με αποτέλεσμα μια 86χρονη γυναίκα να χάσει τη ζωή της, ενώ η 8χρονη εγγονή που ήταν μαζί της να τραυματιστεί ελαφρά.

Για το τροχαίο συνελήφθη από την αστυνομία ο 46χρονος οδηγός της μοτοσικλέτας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Αστυνομία, ο οδηγός, ο οποίος κινείτο επί της λεωφόρου Ακτής Δυμαίων, με κατεύθυνση προς την διασταύρωση με την οδό Βορείου Ηπείρου, παρέσυρε την 86χρονη και την 8χρονη που διέσχιζαν κάθετα την Ακτή Δυμαίων.

Μετά τον τροχαίο η 86χρονη διακομίστηκε στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της, ενώ η 8χρονη διακομίστηκε ελαφρά τραυματισμένη στο «Καραμανδάνειο» νοσοκομείο Παίδων της Πάτρας.

Ελαφρά τραυματίστηκε και ο 46χρονος οδηγός της μοτοσυκλέτας, ο οποίος στη συνέχεια συνελήφθη από την Αστυνομία, ενώ σε εξέλιξη είναι οι έρευνες της Τροχαίας, σχετικά με τις ακριβείς συνθήκες, κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα.