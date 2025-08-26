Πάτρα: Συνελήφθη άνδρας που βίασε ανήλικη

Χειροπέδες σε άνδρα που βίασε ανήλικη σε σπίτι συγγενικού της προσώπου στην Πάτρα. Η ανακοίνωση της αστυνομίας.

Σοβαρή υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης ανήλικης αποκαλύφθηκε στην Πάτρα, με τις Αρχές να προχωρούν στη σύλληψη ενός άνδρα, ο οποίος κατηγορείται για βιασμό και προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας.

Σύμφωνα με την αστυνομία, το μεσημέρι της Δευτέρας ο κατηγορούμενος βρισκόταν σε σπίτι συγγενικού προσώπου της ανήλικης. Εκμεταλλευόμενος τη στιγμή που η κοπέλα ήταν μόνη της, την προσέγγισε και με χρήση σωματικής βίας τέλεσε γενετήσιες πράξεις σε βάρος της.

Όπως μεταδίδει το pelop.gr, η ανήλικη εξετάστηκε από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών παρουσία παιδοψυχιάτρου, ενώ έχει παραγγελθεί και ιατροδικαστική εξέταση από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πατρών.

Σε βάρος του συλληφθέντα σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα και οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας για τα περαιτέρω.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας:

«Συνελήφθη, χθες το μεσημέρι, στην Πάτρα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών και της ομάδας ΔΙΑΣ του Τμήματος Άμεσης Δράσης Πατρών, ένας ημεδαπός άνδρας, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε κακουργηματικού χαρακτήρα δικογραφία για βιασμό και προσβολή γενετησίας αξιοπρέπειας ανήλικης.

Ειδικότερα, ο συλληφθείς χθες το μεσημέρι, βρισκόμενος σε οικία συγγενικού προσώπου ανήλικης κοπέλας, την προσέγγισε τη στιγμή που ήταν μόνη της και με την άσκηση σωματικής βίας τέλεσε γενετήσιες πράξεις σε βάρος της.

Η ανήλικη εξετάσθηκε από τους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών παρουσία παιδοψυχιάτρου και παραγγέλθηκε στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πατρών η διενέργεια ιατροδικαστικής εξέτασης.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας».