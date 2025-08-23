Πέθανε η Αλεξάνδρα Νικολαΐδου

Η Αλεξάνδρα Νικολαΐδου, η οποία διατηρούσε δεσμό με τον Ντέμη Νικολαΐδη, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 40 ετών, έχοντας παλέψει γενναία με τον καρκίνο.

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 40 ετών, το βράδυ του Σαββάτου (23/8), η Αλεξάνδρα Νικολαΐδου, έχοντας δώσει μία γενναία μάχη με τον καρκίνο.

Όπως γράφει το SPORT24, νοσηλευόταν εδώ και αρκετές ημέρες στον Ευαγγελισμό, έχοντας πάντα δίπλα της την οικογένειά της και τον Ντέμη Νικολαΐδη.

Η 24MEDIA εκφράζει τα συλλυπητήρια στην οικογένεια της Αλεξάνδρας Νικολαΐδου και στον Ντέμη Νικολαΐδη.

Αλεξάνδρα Νικολαϊδου: Η μάχη με τον καρκίνο

Προ μηνών, η Αλεξάνδρα Νικολαΐδου -που είχαμε γνωρίσει ως μικρό κορίτσι στη σειρά του ΑΝΤ1 “Καληνύχτα Μαμά”- είχε αποχωριστεί τα μακριά ξανθά μαλλιά της και είχε μοιραστεί σχετικές φωτογραφίες της στα social media. Ωστόσο, δεν ήταν ευρέως γνωστός ο λόγος που προχώρησε σε αυτή την αλλαγή.

Η ίδια αποκάλυψε, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου, την μέχρι τότε άγνωστη μάχη της με την ασθένεια του καρκίνου. Μοιράστηκε μία φωτογραφία της από το νοσοκομείο, γράφοντας: “Είμαστε πιο δυνατοί από όσο νομίζουμε”.

Η κολλητή της φίλη, Κατερίνα Καινούργιου, είχε κάνει repost την ανάρτησή της, γράφοντας: “Είσαι η ηρωίδα μου. Τόσο περήφανη για σένα Άλεξ μου. Το πιο δυνατό πλάσμα που έχω δίπλα μου. Σε αγαπώ”.

Η Κατερίνα Καινούργιου, τον Δεκέμβριο, είχε αναφερθεί και πάλι στην κολλητή της φίλη δημόσια μέσα από την εκπομπή της “Super Κατερίνα”.

«Έχω να πω ότι ο Ντέμης είναι πολύ τυχερός γιατί η Αλεξάνδρα είναι ένα καταπληκτικό παιδί. Έχουμε μεγαλώσει μαζί. Η Αλεξάνδρα, για να καταλάβετε, είναι το κοριτσάκι που έπαιζε στο “Καληνύχτα μαμά”. Δεν είναι ηθοποιός, καμία σχέση, ασχολείται με το marketing» είχε πει, μεταξύ άλλων.

Η υποκριτική

Η Αλεξάνδρα Νικολαΐδου είχε κάνει το πέρασμά της στην υποκριτική μέσα από τη σειρά «Καληνύχτα μαμά» του ΑΝΤ1 το 1996-1997 και τον ρόλο της «μικρής Μαργαρίτας», τηλεοπτικής κόρης της Λίλας Καφαντάρη.

Ωστόσο, δεν συνέχισε με την υποκριτική μετά από την συμμετοχή της στη συγκεκριμένη σειρά, αλλά επέλεξε να ασχοληθεί επαγγελματικά με τον χώρο της μόδας και της ομορφιάς.

Σε ένα τηλεοπτικό ρεπορτάζ του 2017, με τίτλο «Πώς είναι το κοριτσάκι που πρωταγωνιστούσε στο “Καληνύχτα Μαμά”», η ίδια είχε πει:

«Ήταν μια σειρά του Νίκου Μαστοράκη. Πήγα έκανα την οντισιόν πήγα και έβαλα τα κλάματα γιατί αρχικά δεν τον ήθελα καθόλου και τελικά τον αγάπησα πάρα πολύ και τον αγαπώ ακόμα. Ευτυχώς που έκανα τότε τη σειρά και μου έφυγε το ψώνιο».

Η κοινή πορεία με τον Ντέμη Νικολαϊδη

Ντέμης Νικολαΐδης και Αλεξάνδρα Νικολαΐδου είχαν γνωριστεί μέσω κοινών φίλων στα τέλη του 2022. Η πρώτη κοινή εμφάνιση του ζευγαριού έγινε στη φιέστα της ΑΕΚ για την κατάκτηση του πρωταθλήματος, τον Μάιο του 2023.

Έκτοτε, οι δυο τους έκαναν κάποιες δημόσιες εμφανίσεις, τις οποίες απαθανάτιζαν στον φωτογραφικό φακό. Το ζευγάρι είχε πάει στη μεγάλη συναυλία των Coldplay στην Αθήνα, το καλοκαίρι του 2024, ενώ ακολούθησε και το ταξίδι τους στη Γερμανία για το Euro 2024.

«Αυτοί οι δυο άνθρωποι δέσανε. Είναι υπέροχα. Ο ένας φέρεται τέλεια στον άλλον. Είναι υπέροχα. Μέσα από την Αλεξάνδρα, εγώ αγάπησα τον Ντέμη γιατί είδα το μεγαλείο της ψυχής του και το πόσο τέλειος άνθρωπος είναι» είχε πει χαρακτηριστικά η Κατερίνα Καινούργιου στην εκπομπή της.