Πέθανε ο δημοσιογράφος και συγγραφέας Γιάννης Καιροφύλας

Υπήρξε από τους σημαντικότερους αθηναιογράφους. Αγαπούσε βαθιά την πόλη του και είχε καταφέρει μέσα από τα γραπτά του να μεταδώσει την αγάπη του αυτή σε ένα ευρύ κοινό.

Ο δημοσιογράφος και συγγραφέας Γιάννης Καιροφύλας έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 98 ετών. Την είδηση του θανάτου του γνωστοποίησε η Ένωση Συντακτών Ημερήσιων Εφημερίδων Αθηνών

Είχε εργαστεί γράψει περισσότερα από 30 βιβλία, τα οποία κυκλοφορούν από τις εκδόσεις Φιλιππότη και Καστανιώτη.

Από το 1951, εργαζόταν ως συντάκτης και ως ιστορικός ερευνητής στις εφημερίδες «Προοδευτική Αλλαγή», «Έθνος,», «Ελεύθερος Κόσμος», «Ελευθεροτυπία» και άλλα έντυπα ενώ ήταν διευθυντής της «Ραδιοτηλεόρασης» για περίπου είκοσι χρόνια.