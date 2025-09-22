Πυροβολισμοί στο Παγκράτι: Το θύμα είχε απασχολήσει τις Αρχές για οπαδική βία

Επίθεση με πυροβολισμούς δέχτηκε ένας 34χρονος έξω από το σπίτι του στο Παγκράτι. Το θύμα ήταν γνωστό στις Αρχές.

Θύμα επίθεσης με πυροβολισμούς έπεσε ένας 34χρονος λίγο μετά τα μεσάνυχτα, στην είσοδο της πολυκατοικίας που διαμένει, επί της οδού Λεάγρου, στο Παγκράτι.

Άγνωστος δράστης που επέβαινε σε αυτοκίνητο, μαζί με συνεργό του, τον πυροβόλησε τρεις φορές, τραυματίζοντάς τον στα πλευρά και την μέση και στη συνέχεια διέφυγαν από το σημείο. Στον δρόμο οι αστυνομικοί εντόπισαν τρεις κάλυκες που έχουν μεταφερθεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια.

Το θύμα τραυματίστηκε ελαφρά και μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός» όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και αποχώρησε.

Ο 34χρονος έχει απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές για οπαδική βία ως οργανωμένος οπαδός ομάδας, ενώ είχε συμμετάσχει και στα επεισόδια μεταξύ οπαδών της ίδιας ομάδας έξω από το γήπεδο Καραϊσκάκη τον Απρίλιο του 2024, όπου συγκρούονταν οι αντίπαλοι σύνδεσμοι για το ποιοι θα είχαν τα πρωτεία στους οργανωμένους οπαδούς.

Ο ίδιος όμως φέρεται να έχει απασχολήσει και για σωματικές βλάβες, ναρκωτικά και για τον νόμο περί όπλων και να είχε συμμετάσχει πριν από περίπου έξι μήνες, σε περιστατικό ξυλοδαρμού στην Ομόνοια. Ενδεχομένως στο δεύτερο σκέλος των ποινικών δραστηριοτήτων του να βρίσκονται και τα κίνητρα της επίθεσης σε βάρος του.

Για το περιστατικό διενεργήθηκε αρχικά έρευνα από την Ασφάλεια Αθηνών, όμως πλέον τις έρευνες τις αναλαμβάνει το Τμήμα Εγκλημάτων κατά Ζωής της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, ως απόπειρα ανθρωποκτονίας.