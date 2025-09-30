Πυροβολισμοί στον Άγιο Στέφανο – Ένας τραυματίας

Οι Αρχές ειδοποιήθηκαν για τον τραυματισμό ενός 38χρονου άνδρα από πυροβολισμό στον Άγιο Στέφανο. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στον Ερυθρό Σταυρό.

Πυροβολισμοί σημειώθηκαν το πρωί της Τρίτης (30/09) στον Άγιο Στέφανο, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένας 38χρονος.

Γύρω στις 06:30 ειδοποιήθηκαν οι Αρχές για τον τραυματισμό του εν λόγω άνδρα στην οδό Σταμάτα από πυροβολισμούς. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στον Ερυθρό Σταυρό και η κατάσταση της υγείας του δεν διατρέχει κίνδυνο.

Ο άνδρας οποίος ισχυρίστηκε πως σε ανύποπτο χρόνο ένιωσε καψίματα στο σώμα του. Δεν αντιλήφθηκε οτιδήποτε άλλο. Σύμφωνα με πληροφορίες ο δράστης πιθανώς του είχε στήσει καρτέρι, κρυβόταν σε θάμνο και τον πυροβόλησε τρεις φορές, τραυματίζοντάς τον στη μέση και στο πόδι.

Στο σημείο που έλαβε χώρα το περιστατικό οι αστυνομικοί εντόπισαν τρεις κάλυκες.

Σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε η ΕΡΤ, στην πρώτη κατάθεση που έδωσε στους αστυνομικούς το θύμα εικάζει πως ο δράστης είναι πρόσωπο που συνδεόταν στο παρελθόν με τη νυν σύντροφό του.

Οι Αρχές διεξάγουν έρευνα για να διακριβωθούν οι συνθήκες του περιστατικού.