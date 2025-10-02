“Κάτω τα χέρια από το Global Sumud Flotilla” – Πλήθος κόσμου στη συγκέντρωση στην Αθήνα

Εκατοντάδες πολίτες έχουν συγκεντρωθεί στο Πάρκο Ελευθερίας για να συμπαρασταθούν στους ακτιβιστές του Global Sumud Flotilla που κρατούνται από τις ισραηλινές δυνάμεις.

Τη στιγμή που η ελληνική επιτροπή του Global Sumud Flotilla εξακολουθεί να μην έχει επαφή με τα πληρώματα του «Οξυγόνο», «Παύλος Φύσσας», «Βαγγέλης Πισσίας» και «Ahed Tamimi», χιλιάδες πολίτες ανταποκρίνονται στο κάλεσμα για συγκεντρώσεις σε όλη την Ελλάδα.

Πολίτες κάθε ηλικίας συγκεντρώθηκαν στο Πάρκο Ελευθερίας για να συμπαρασταθούν στους ακτιβιστές που κρατούνται από τις ισραηλινές δυνάμεις.

ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΟΥΜΑΣ/EUROKINISSI

NEWS 24/7

NEWS 24/7

Με συνθήματα όπως: «Να αφεθούν ελεύθεροι οι απαχθέντες» και «Κάτω τα χέρια από το Global Sumud Flotilla» οι διαδηλωτές έχουν ως κοινό αίτημα το να κινητοποιηθεί η ελληνική κυβέρνηση ώστε να λάβει μέτρα για την άμεση απελευθέρωσή τους και την ασφαλή επιστροφή τους.

ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI

ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI

Μάλιστα, λίγο πριν τις 19:00 ξεκίνησε πορεία προς την Ισραηλινή Πρεσβεία.

Όπως έκανε γνωστό το March to Gaza Greece, σήμερα στις 6.23 π.μ. ώρα Ελλάδας, ο ισραηλινός στρατός κατέλαβε το πλοίο «Οξυγόνο» της ελληνικής αποστολής το οποίο βρίσκονταν 40 ναυτικά μίλια από τις ακτές της Γάζας.

Αργότερα η ελληνική αποστολή έχασε εικόνα, ήχο και επικοινωνία με τα πλοία «Παύλος Φύσσας», «Βαγγέλης Πισσίας» και «Ahed Tamimi».

Μέχρι στιγμής τουλάχιστον 39 πλοία του στολίσκου Global Sumud Flotilla έχουν αναχαιτιθεί από τις ισραηλινές δυνάμεις και όπως έχει ανακοινώσει η κυβέρνηση του Ισραήλ πρόκειται να απελαθούν.