Απεργία πείνας μελών της ελληνικής αποστολής του Global Sumud Flotilla

11 μέλη της ελληνικής αποστολής που συμμετέχει στον στολίσκο Global Sumud Flotilla, πλοία του οποίου αναχαιτίστηκαν από τις ισραηλινές δυνάμεις, πραγματοποιούν απεργία πείνας.

Μετά την αναχαίτιση τουλάχιστον 39 πλοίων του στολίσκου Global Sumud Flotilla, από ισραηλινές δυνάμεις, που μετέφεραν ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα, 11 μέλη της ελληνικής αποστολής -που συμμετείχε με τρία πλοία- ανακοίνωσαν ότι πραγματοποιούν απεργία πείνας, ζητώντας την απελευθέρωση όλων των απαχθέντων.

“Μετά την παράνομη κράτησή μας από τις ισραηλινές αρχές, ξεκινάμε απεργία πείνας. Η απόφαση αυτή δεν είναι προσωπική επιλογή, αλλά συλλογική στάση απέναντι στο έγκλημα που διαπράττεται ενάντια στον παλαιστινιακό λαό και στη συνεχιζόμενη παραβίαση κάθε έννοιας διεθνούς δικαίου” αναφέρουν στο κείμενό τους οι Έλληνες ακτιβιστές.

“Δεν αναγνωρίζουμε τον παράνομο αποκλεισμό της Γάζας. Δεν αναγνωρίζουμε το «δικαίωμα» του κράτους-τρομοκράτη να απαγάγει πλοία και ανθρώπους σε διεθνή ύδατα. Η παρουσία μας εδώ, η σύλληψη και τώρα η απεργία πείνας μας είναι συνέχεια της ίδιας στάσης: ότι η Παλαιστίνη δεν είναι μόνη, και ότι η αλληλεγγύη δεν μπορεί να φυλακιστεί.

Απαιτούμε την άμεση απελευθέρωση όλων των μελών της αποστολής μας και του Global Sumud Flotilla συνολικά. Οποιαδήποτε κατηγορία — όπως αυτές του «αντιτρομοκρατικού νόμου» του Ισραήλ — είναι ψευδής, κατασκευασμένη και μέρος της προσπάθειας ποινικοποίησης της διεθνούς αλληλεγγύης. Δηλώνουμε επίσης ότι αν υπάρξει χτύπημα, εξαφάνιση ή απώλεια επικοινωνίας με οποιονδήποτε από εμάς, η ευθύνη βαραίνει κυρίαρχα το ισραηλινό κράτος” σημειώνουν.

“Ξέρουμε όμως ότι το Ισραήλ δεν είναι μόνο του. Η συνενοχή των διεθνών και των ελληνικών αρχών είναι ξεκάθαρη: με όπλα, με οικονομικές συμφωνίες, με πολιτικές και νομικές καλύψεις διευκολύνουν την κατοχή, τον αποκλεισμό και τη γενοκτονία. Αυτή η συνενοχή πρέπει να λογοδοτήσει: Να ξεσηκωθούμε στην Ελλάδα και διεθνώς, να απαιτήσουμε να απομονωθεί πλήρως το Ισραήλ και να αγωνιστούμε, ώστε να ζήσει ελεύθερη η Παλαιστίνη και ο λαός της.

Απέναντι σε αυτούς που χρησιμοποιούν την πείνα και επιβάλλουν τη στέρηση τροφής σε δύο εκατομμύρια ανθρώπους ως όπλο πολέμου και ως χαρτί διαπραγμάτευσης, η απεργία πείνας είναι το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε μέσα στα κελιά τους, για να κρατήσουμε ζωντανή τη φωνή του αγώνα.

Αυτή είναι για εμάς μία αυτονόητη στάση αλληλεγγύης. Αυτό είναι το χρέος μας απέναντι στον παλαιστινιακό λαό και σε κάθε μελλοντική αποστολή που θα συνεχίσει τον δρόμο για μια ελεύθερη Παλαιστίνη.

Άμεση απελευθέρωση όλων των απαχθέντων” καταλήγουν.

Σύμφωνα με ανάρτηση του March to Gaza Greece, απεργία πείνας ξεκίνησαν από το πλήρωμα του “Οξυγόνου” ο Πλούταρχος Βεργής, από το πλήρωμα του “Παύλος Φύσσας” οι Κυριάκος Βλαχόπουλος, Ιωάννα Βρεττού, Άννα Λαγωνικού, Κώστας Λαμπρίδης, Πάρις Λαυτσής, Τάκης Πολίτης, Αγγελική Σαβαντόγλου και Κώστας Φουρίκος και από το πλήρωμα του “Ahed Tamimi” οι Ευγενία Καββαδία και ο Νίκος Λιαπούρης.

Την ανακοίνωση συνοδεύουν με στίχους του Μαχμούντ Νταρουίς; “Ό,τι δίνει αξία στη ζωή μας το έχουμε σ’ αυτή τη γη; τις τελευταίε μέρες του Σεπτέμβρη, την ομορφιά της ώριμης γυναίκας, το ρολόι του ήλιου στη φυλακή. Τα σύννεφα που μιμούνται σμήνη πλασμάτων, τις ζητωκραυγές για εκείνους πυ χαμογελούν στον θάνατο, τον τρόμο του δυνάστη για τα τραγούδια.

Η αναχαίτιση των ελληνικών σκαφών

Πλάνα από το ελληνικό σκάφος “Οξυγόνο” που αναρτήθηκαν στους λογαριασμούς του March to Gaza, δείχνουν την αναχαίτιση του σκάφους από τις ισραηλινές δυνάμεις, όπου σημειώθηκε στις 06.23 ώρα Ελλάδας σε διεθνή ύδατα. Τα 7 άτομα του πληρώματος απήχθησαν και οδηγούνται στο λιμάνι του Άσντοντ.

Το March to Gaza στην τελευταία του ενημέρωση γνωστοποίησε ότι έχει χάσει την επαφή με τα πλοία «Παύλος Φύσσας», «Βαγγέλης Πισσίας» και «Ahed Tamimi». “Τα πλοία μας έχουν πιθανώς αναχαιτιστεί και τα πληρώματα έχουν απαχθεί χωρίς τη θέληση τους και κατά παράβαση του Διεθνούς Δικαίου και του Δικαίου της Θάλασσας”.

Πλάνα από την αναχαίτιση του “Παύλος Φύσσας”

Το Ισραήλ αναχαίτισε δεκάδες πλοία – Κρατούνται ακτιβιστές

Εκατοντάδες ακτιβιστές κρατούνται από τις ισραηλινές δυνάμεις μετά την αναχαίτιση του στολίσκου. Ο εγγονός του Νέλσον Μαντέλα και πρώην μέλος του νοτιοαφρικανικού κοινοβουλίου, ο Μάντλα Μαντέλα, η Σουηδέζα ακτιβίστρια Γκρέτα Τούνμπεργκ, η παλαιστινιακής καταγωγής Γαλλίδα ευρωβουλευτής Ρίμα Χασάν και η πρώην δήμαρχος της Βαρκελώνης συμμετείχαν στον στολίσκο με δεδηλωμένο στόχο “να σπάσει ο ναυτικός αποκλεισμός της Γάζας” και να παρασχεθεί “ανθρωπιστική βοήθεια σε έναν πολιορκημένο πληθυσμό που βρίσκεται αντιμέτωπος με λιμό και γενοκτονία”.

Το Υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ ανακοίνωσε ότι αναχαίτισε όλα τα πλοία του Global Sumud Flotilla (GSF), εκτός από ένα, και οι επιβαίνοντες μεταφέρονται σε ισραηλινό λιμάνι για απέλαση.

Η αναχαίτιση έγινε σε διεθνή ύδατα, με τα πρώτα πλοία να σταματούν περίπου 70 ναυτικά μίλια από τις ακτές της Γάζας και άλλα σε μικρότερη απόσταση. Το Ισραήλ αστυνομεύει την περιοχή αυτή, παρά το ότι δεν έχει δικαιοδοσία εκεί.

Το Ισραήλ ανέφερε ότι το πολεμικό ναυτικό είχε δώσει εντολή στα πλοία να αλλάξουν πορεία, καθώς “πλησίαζαν σε ενεργή πολεμική ζώνη και παραβίαζαν νόμιμο ναυτικό αποκλεισμό”.

Αργότερα διευκρίνισε ότι κανένα από τα πλοία δεν εισήλθε στην εν λόγω ζώνη, αν και το GSF δήλωσε ότι, σύμφωνα με δεδομένα εντοπισμού, ένα από τα πλοία του, το Mikeno, ενδέχεται να μπήκε στα χωρικά ύδατα της Γάζας, αλλά δεν υπήρξε επαφή μαζί του.

Εικόνα από το λιμάνι του Αστόντ

Χωρίς δικηγόρο οι απελάσεις των ακτιβιστών

Οι διαδικασίες απέλασης των κρατουμένων ακτιβιστών που επέβαιναν στην Global Sumud Flotilla (GSF) πραγματοποιήθηκαν χωρίς την παρουσία των δικηγόρων τους, σύμφωνα με όσα δήλωσε την Πέμπτη το νομικό κέντρο Adalah, που συνεργάζεται με την GSF.

Νωρίτερα, η GSF είχε δηλώσει ότι περίπου 443 εθελοντές του στολίσκου κρατούνται από το Ισραήλ, αφού όλα τα πλοία της εκτός από ένα αναχαιτίστηκαν.

«Η Adalah έχει λάβει τηλεφωνικές κλήσεις από ακτιβιστές, οι οποίοι ανέφεραν ότι οι μεταναστευτικές αρχές έχουν ήδη ξεκινήσει ακροάσεις για απέλαση και κράτησή τους, στο λιμάνι του Ασντόντ. Οι διαδικασίες αυτές ξεκίνησαν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση των δικηγόρων και ενώ οι συμμετέχοντες στερούνταν πρόσβασης σε νομική εκπροσώπηση», ανέφερε η οργάνωση σε ανακοίνωσή της, αναφέρει το CNN.

«Αυτό συνιστά σοβαρή παραβίαση της νόμιμης διαδικασίας και άρνηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων των ακτιβιστών. Η Adalah θα προβεί σε νομικές ενέργειες όπου είναι απαραίτητο», προσέθεσε.

Αναχαίτιση σκάφους του GSF Handout/Anadolu/Abaca Press/Visualhellas.gr

Η ΕΣΗΕΑ καταδικάζει την επίθεση στο Global Sumud Flotilla

“Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ καταδικάζει την επίθεση των ισραηλινών δυνάμεων στον στολίσκο Global Sumud Flotilla, που μεταφέρει ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα.

Καλούμε τις ισραηλινές αρχές να διασφαλίσουν την ασφάλεια των πολιτών, ανάμεσα στους οποίους βρίσκονται και μέλη ελληνικών και ευρωπαϊκών δημοσιογραφικών οργανώσεων. Στηρίζουμε το διεθνές αίτημα για την άρση του αποκλεισμού της Γάζας και την ελεύθερη πρόσβαση της ανθρωπιστικής βοήθειας. Απευθύνουμε έκκληση για την προστασία όλων των ανθρώπων που επιβαίνουν στα σκάφη.

Σύμφωνα με τις πρώτες αναφορές, μέλη της ελληνικής αποστολής βρίσκονται υπό κράτηση από τον ισραηλινό στρατό. Κάνουμε έκκληση στην ελληνική κυβέρνηση να προχωρήσει στα αναγκαία διαβήματα για την ασφάλειά τους και την ασφαλή επιστροφή τους στη χώρα.

ΟΙ Έλληνες δημοσιογράφοι εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας στον δοκιμαζόμενο παλαιστινιακό λαό”.