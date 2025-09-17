Ποινή φυλάκισης για 54χρονο που παρενόχλησε 19χρονη σε λεωφορείο ΚΤΕΛ

Ποινή φυλάκισης 8 μηνών επιβλήθηκε σε 54χρονο που παρενόχλησε 19χρονη σε λεωφορείο ΚΤΕΛ. Ο κατηγορούμενος κρίθηκε ένοχος για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας.

Σε ποινή φυλάκισης 8 μηνών, χωρίς να είναι μετατρέψιμη σε χρηματική προς 10 ευρώ ημερησίως, καταδικάστηκε από το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Βόλου 54χρονος που παρενόχλησε 19χρονη μέσα σε λεωφορείο του Υπεραστικού ΚΤΕΛ Μαγνησίας με κατεύθυνση από την Πάτρα προς τον Βόλο.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει το gegonota.news, ο κατηγορούμενος κρίθηκε ένοχος για την πράξη της προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας, ενώ στην έφεση χορηγήθηκε ανασταλτικό αποτέλεσμα, με τον όρο να εμφανίζεται μία φορά τον μήνα στο Α.Τ. Βόλου.

Υπενθυμίζεται πως, η 19χρονη, το απόγευμα της Κυριακής (14/9), επιβιβάστηκε σε λεωφορείο του Υπεραστικού ΚΤΕΛ Μαγνησίας από την Πάτρα με κατεύθυνση τον Βόλο. Μετά την στάση του λεωφορείου στο ύψος της Λαμίας, κάθισε δίπλα της ένας 54χρονος, ο οποίος προσπάθησε να πιάσει συζήτηση μαζί της, ζητώντας μάλιστα το τηλέφωνό της.

Όταν εκείνη το αρνήθηκε και του ζήτησε να σταματήσει, φέρεται να της έπιασε τον μηρό χωρίς την συναίνεσή της.

Η κοπέλα, έντρομη, τράβηξε το χέρι του μακριά από το πόδι της και μετακινήθηκε σε άλλη θέση. Σε κατάσταση σοκ, αφηγήθηκε όσα συνέβησαν σε συνεπιβάτιδά της, η οποία ενημέρωσε τον οδηγό του λεωφορείου.

Ο τελευταίος, κάλεσε την αστυνομία, οποία κινητοποιήθηκε άμεσα και συνέλαβε τον 54χρονο μόλις αποβιβάστηκε στον σταθμό των ΚΤΕΛ Μαγνησίας.