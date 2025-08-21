Πώς οι αρχές έφτασαν στον αρχηγό “REIS” της τουρκικής εγκληματικής οργάνωσης

Στο στόχαστρο της ΕΥΠ ήδη από τον Δεκέμβριο του 2024 βρίσκονταν οι 6 Τούρκοι που συνελήφθησαν την Τετάρτη στην Αττική, σε επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Η ΕΥΠ είχε χαρτογραφήσει από τον Δεκέμβριο συνολικά 40 Τούρκους, μέλη της συγκεκριμένης συμμορίας που βρίσκονται στη χώρα μας.

Η συμμορία έχει αρχηγό τον Μαζλούμ Γκούν γνωστό με το ψευδώνυμο “REIS” που συνελήφθη στον Ωρωπό και διατηρούσε σπίτι και στο Πόρτο Ράφτη.

Συνολικά, οι αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος συνέλαβαν έξι άτομα, ανάμεσά τους και τον «REIS», εξουδετερώνοντας ουσιαστικά την οργάνωση.

Ο Γκουν είχε επαφές με τον Τούρκο “Νονό” Κίλιτς μέχρι που έχασε την ζωή του. Διατηρεί επαφές με παρακλάδι της οργάνωσή στην Ισπανία που διακινεί από εκεί διεθνώς όπλα και ναρκωτικά.

Στην Ελλάδα φέρεται να οργανώνει όλη τη διακίνηση ναρκωτικών, όπλων αλλά και μεταναστών, που τους περνάνε με ταχύπλοα από τα τουρκικά παράλια. Στη χώρα του διώκεται για ανθρωποκτονία, όπλα, ναρκωτικά και συνολικά για 7 αδικήματα. Τα χρήματα από την εγκληματική τους δραστηριότητα τα εισπράττουν μέσω εταιρείας μεταφοράς εμβασμάτων ενώ τα πολυτελή αυτοκίνητα τα έφερναν από Βουλγαρία, πληρωμένα με μετρητά.

Από τις Αρχές αναλύονται και οι ιδιόχειρες σημειώσεις που βρέθηκαν στην κατοχή των συλληφθέντων. Βρέθηκαν επίσης αποδείξεις αγοράς αγαθών συνολικής αξίας άνω των 5,5 χιλιάδων ευρώ και πάνω από 4.000 ευρώ σε μετρητά.

Επίσης, βρέθηκε και πιστόλι «Glock» που διέθετε και προσαρμοσμένη υποδοχή στη κάνη για σιγαστήρα. Υπενθυμίζεται ότι τον περασμένο Δεκέμβριο σε άλλη επιχείρηση της ΔΑΟΕ σε δώμα πολυκατοικίας στην οδό Σκιάθου, στα Πατήσια, είχαν συλληφθεί δύο αδέλφια Τούρκοι και είχαν βρεθεί πλήθος από ολοκαίνουργια πιστόλια.

Όλα ήταν ίδια μάρκα και ίδια σειρά, ολοκαίνουργια και τελευταίας τεχνολογίας της αυστριακής “Glock”, που σημειώνεται ότι διατηρεί εργοστάσιο και στην Τουρκία. Τα 48 από αυτά είχαν υποδοχή για σιγαστήρα. Ενδεχομένως λοιπόν, το όπλο που βρέθηκε, να σχετίζεται με εκείνη την παρτίδα, αφού είχαν εισαχθεί από τους εμπλεκόμενους για τον εξοπλισμό μελών της τουρκικής Μαφίας.