Πτώση δέντρου στο κέντρο της Αθήνας: «Έχανα πολύ αίμα» είπε η τραυματίας

Ράμματα στο κεφάλι χρειάστηκε να κάνει η γυναίκα που τραυματίστηκε από την πτώση δέντρου στην πλατεία Αγίας Ειρήνης, στο κέντρο της Αθήνας.

Να χειρουργηθεί χρειάστηκε η γυναίκα που τραυματίστηκε από πτώση δέντρου στην πλατεία Αγίας Ειρήνης, στο κέντρο της Αθήνας, χθες Σάββατο.

Η γυναίκα, όπως λέει μιλώντας στον Alpha, χρειάστηκε πολλαπλά ράμματα, καθώς είχε μεγάλη αιμορραγία.

«Ίσα που είχαμε προλάβει να καθίσουμε, τον κατάλογο είχαμε πάρει και το επόμενο που θυμάμαι είναι ότι ήμουν στο ασθενοφόρο, που με έβαζε στο φορείο και μου μίλησε η κοπέλα. Η κόρη μου, μου είπε ότι μιλούσα αλλά έχω κενό μνήμης», είπε η κυρία Χριστίνα.

«Δεν είχα τις αισθήσεις μου, τις έχανα, τις ξαναέβρισκα. Είχα τραύμα στο κεφάλι που χρειάστηκε πολλαπλά ράμματα, έχασα πολύ αίμα και ένα χτύπημα στον ώμο. Χρειάστηκε να με βάλουν στο χειρουργείο γιατί έχανα πολύ αίμα και λιποθυμούσα και έκανα εμετό», συμπλήρωσε.

Η στιγμή της πτώσης του δέντρου

Η στιγμή της πτώσης του δέντρου στην πλατεία Αγίας Ειρήνης καταγράφηκε σε βίντεο, στο οποίο εμφανίζεται και το προσωπικό του ΕΚΑΒ που σπεύδει στο σημείο, αλλά και οι αντιδράσεις πανικού τουριστών και διερχόμενων.

Δήμος Αθηναίων: “Πτώση τριών δέντρων λόγω των ανέμων”

Ανακοίνωση εξέδωσε ο δήμος Αθηναίων για την πτώση των δέντρων. Όπως αναφέρει, οι πτώσεις οφείλονται στους ισχυρούς ανέμους και ήδη συνεργεία εργάζονται για την απομάκρυνση των πεσμένων δέντρων.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Ο Δήμος Αθηναίων ενημερώνει ότι, λόγω των καιρικών φαινομένων κατηγορίας 3 που πλήττουν την πόλη, με δυνατούς ανέμους και ριπές μεγάλης ταχύτητας, σημειώθηκε πτώση τριών δέντρων στην πλατεία της Αγίας Ειρήνης και στις οδούς Θεοτοκοπούλου και Κνωσού. Από το περιστατικό στην πλατεία Αγίας Ειρήνης καταγράφηκαν δύο τραυματισμοί πολιτών, ενώ στην οδό Θεοτοκοπούλου υπέστη ζημιές ένα όχημα.

Συνεργεία της Υπηρεσίας Πρασίνου, της Καθαριότητας και κλιμάκια της Δημοτικής Αστυνομίας βρίσκονται ήδη σε πλήρη κινητοποίηση για την απομάκρυνση των πεσμένων δέντρων και την ασφάλεια των δημοσίων χώρων.

Ο Δήμος Αθηναίων καλεί τους πολίτες:

– να μη σταθμεύουν οχήματα κάτω από μεγάλα δέντρα ή επικίνδυνες κατασκευές,

– να ακολουθούν τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας.

Για έκτακτες ανάγκες μπορούν να επικοινωνούν με το τηλεφωνικό κέντρο 1595».

Και καταλήγει: «Ο δήμος παρακολουθεί διαρκώς την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων και θα ενημερώνει το κοινό για κάθε νεότερη εξέλιξη».