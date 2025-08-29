Ρόδος: Επιχείρηση διάσωσης 120 προσφύγων

Το Λιμενικό προχώρησε στον εντοπισμό και τη διάσωση 120 ατόμων που επέβαιναν σε ιστιοφόρο σκάφος που έπλεε νοτιοανατολικά της Ρόδου.

Στη διάσωση περίπου 120 προσφύγων και μεταναστών που επέβαιναν σε ιστιοφόρο, το οποίο έπλεε 17 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά της Ρόδου προχώρησε το Λιμενικό.

Ειδικότερα, υπό τον συντονισμό του ΕΣΚΕΔ, το Λιμενικό προχώρησε στον εντοπισμό και στη διάσωση περίπου 120 ατόμων που επέβαιναν σε ιστιοφόρο σκάφος που έπλεε 17 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά της Ρόδου. Στην επιχείρηση συνέδραμαν και δύο παραπλέοντα πλοία.

Οι πρόσφυγες μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Ρόδου. Στην περιοχή πνέουν βορειοδυτικοί άνεμοι εντάσεως 5 μποφόρ.