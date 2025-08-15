Ρόδος: Φωτιά στον Άγιο Σουλά

Πρόκειται για τη δεύτερη φωτιά που εκδηλώνεται σε δύο ημέρες, στην ίδια περιοχή.

Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ρόδου και της Πολιτικής Προστασίας βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή την ώρα, για πυρκαγιά που εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 11:30, στην περιοχή του Αγίου Σουλά.

Σύμφωνα με τον χωρικό αντιπεριφερειάρχη, αρμόδιο για την Πολιτική Προστασία, Χρήστο Ευστρατίου, η εστία έχει ελεγχθεί.