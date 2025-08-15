Ρόδος: Φωτιά στον Άγιο Σουλά

Ρόδος: Φωτιά στον Άγιο ΣουλάΔιαβάζεται σε 1'
Πρόκειται για τη δεύτερη φωτιά που εκδηλώνεται σε δύο ημέρες, στην ίδια περιοχή.
- 16 Αυγούστου 2025 00:37
Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ρόδου και της Πολιτικής Προστασίας βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή την ώρα, για πυρκαγιά που εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 11:30, στην περιοχή του Αγίου Σουλά.
Σύμφωνα με τον χωρικό αντιπεριφερειάρχη, αρμόδιο για την Πολιτική Προστασία, Χρήστο Ευστρατίου, η εστία έχει ελεγχθεί.