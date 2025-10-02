Ρόδος: Κλειστά τα σχολεία αύριο Παρασκευή

Ρόδος: Κλειστά τα σχολεία αύριο ΠαρασκευήΔιαβάζεται σε 1'
Για προληπτικούς λόγους τα σχολεία θα μείνουν κλειστά την Παρασκευή στο νησί της Ρόδου.
- 02 Οκτωβρίου 2025 16:36
Την αναστολή λειτουργίας των σχολικών μονάδων όλων των βαθμίδων, αποφάσισε για την Παρασκευή 3 Οκτωβρίου, ο δήμαρχος Ρόδου, Αλέξανδρος Κολιάδης.
Οπως μεταδίδει η ΕΡΤ, η απόφαση ελήφθη λόγω των καιρικών φαινομένων που αναμένεται -σύμφωνα με την ΕΜΥ- να πλήξουν τα Δωδεκάνησα.
Η πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας αναφέρει ότι η κορύφωση των καιρικών φαινομένων συμπίπτει με τις ώρες μετακίνησης μαθητών και εκπαιδευτικών προς τα σχολεία, ως εκ τούτου κρίθηκε απαραίτητο το προληπτικό κλείσιμό τους.