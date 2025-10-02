Ελλάδα Κακοκαιρία

Ρόδος: Κλειστά τα σχολεία αύριο Παρασκευή

Ρόδος
Για προληπτικούς λόγους τα σχολεία θα μείνουν κλειστά την Παρασκευή στο νησί της Ρόδου.

Την αναστολή λειτουργίας των σχολικών μονάδων όλων των βαθμίδων, αποφάσισε για την Παρασκευή 3 Οκτωβρίου, ο δήμαρχος Ρόδου, Αλέξανδρος Κολιάδης.

Οπως μεταδίδει η ΕΡΤ, η απόφαση ελήφθη λόγω των καιρικών φαινομένων που αναμένεται -σύμφωνα με την ΕΜΥ- να πλήξουν τα Δωδεκάνησα.

Η πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας αναφέρει ότι η κορύφωση των καιρικών φαινομένων συμπίπτει με τις ώρες μετακίνησης μαθητών και εκπαιδευτικών προς τα σχολεία, ως εκ τούτου κρίθηκε απαραίτητο το προληπτικό κλείσιμό τους.

