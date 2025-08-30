Ρόδος: Μήνυση υπέβαλε ο διαδηλωτής για το κεφαλοκλείδωμα στη διαμαρτυρία για το Crown Iris

Μήνυση κατά άνδρα του Λιμενικού και ενός αστυνομικού υπέβαλε ο 35χρονος που δέχτηκε την επικίνδυνη λαβή που θύμισε εκείνη που οδήγησε στον θάνατο τον Τζορτζ Φλόιντ κατά τη διάρκεια διαμαρτυρίας για την Παλαιστίνη στη Ρόδο

Ενώ το ισραηλινό κρουαζιερόπλοιο Crown Iris συνεχίζει να προκαλεί αντιδράσεις στις τοπικές κοινωνίες ανά την Ελλάδα που επισκέπτεται και κινητοποιήσεις κατά της γενοκτονίας του Παλαιστινιακού λαού, στην επικαιρότητα έρχονται ξανά τα περιστατικά βίαιης καταστολής που έλαβαν χώρα τον Ιούλιο στη Ρόδο.

Όπως έγινε γνωστό μέσω της dimokratiki.gr, 35χρονος, ο οποίος έχει καταγραφεί σε βίντεο να δέχεται σκληρή καταστολή, με την εικόνα της λαβής που θύμιζε εκείνη του αστυνομικού που οδήγησε στον θάνατο τον Τζορτζ Φλόιντ στις ΗΠΑ το 2020 να κάνει τον γύρο του διαδικτύου, υπέβαλε έγκληση μέσω των συνηγόρων του καταγγέλλοντας επικίνδυνη σωματική βλάβη που υπέστη από άνδρα του Λιμενικού με πολιτικά και από ένστολο αστυνομικό.

Τι αναφέρει στην έγκλησή του ο 35χρονος

Όπως αναφέρει ο 35χρονος, αποφάσισε αυθόρμητα να συμμετάσχει στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας, χωρίς να έχει οργανωθεί ή προσυνεννοηθεί με άλλα άτομα. Ενημερώθηκε μέσω διαδικτύου για την κινητοποίηση και, όπως εξηγεί, θεώρησε ότι ήταν ο μοναδικός τρόπος για να εκφράσει έμπρακτα την αντίθεσή του στη συνεχιζόμενη αιματοχυσία στη Γάζα.

Όπως τονίζει, μάλιστα στην έγκλησή του, δεν είχε καμία πρόθεση να εισέλθει στον χώρο του λιμανιού ή να εμποδίσει την αποβίβαση των επιβατών, καθώς, όπως λέει, το μόνο που επεδίωκε ήταν να δώσει ειρηνικά το παρών στη διαμαρτυρία.

Σύμφωνα με την καταγγελία, ο άντρας με τα πολιτικά έριξε με βία τον διαδηλωτή στο έδαφος, χωρίς εκείνος να αντισταθεί, ενώ στη συνέχεια γονάτισε επάνω του, πιέζοντας με το γόνατο τον λαιμό και το θώρακά του για περίπου μισό λεπτό. Όπως σημειώνει, η πίεση στην περιοχή του λαιμού είχε ως αποτέλεσμα την προσωρινή διακοπή της αναπνοής του θύματος, κάτι που θα μπορούσε να είχε αποβεί μοιραίο, ενώ την επίθεση διαδέχθηκε και δεύτερη, με αστυνομικό να γρονθοκοπεί τον διαδηλωτή στο πρόσωπο, προκαλώντας του μώλωπες.

Ο 35χρονος καταγγέλλει, επίσης, ότι μετά τη σύλληψή του και την παράδοση του στο περιπολικό, δεν μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου, παρά τις έντονες διαμαρτυρίες του για πόνους στο στήθος και στο λαιμό. Η ιατρική έκθεση αναφέρει ότι υπέστη κάκωση αυχενικής μοίρας, και του χορηγήθηκε κολάρο. Η έγκληση συνοδεύεται από φωτογραφικό υλικό και βίντεο που έχουν καταγράψει τη στιγμή της επίθεσης.

Ο 35χρονος, ο οποίος έχει λευκό ποινικό μητρώο και σταθερή επαγγελματική πορεία, ζητά τη ποινική δίωξη των υπευθύνων για επικίνδυνη σωματική βλάβη και ζητά την ηθική αποκατάστασή του μέσω παράστασης πολιτικής αγωγής. Ο ίδιος επισημαίνει πως το περιστατικό και η παραβίαση των δικαιωμάτων του είναι μια σοβαρή υπόθεση που χρήζει δικαστικής διερεύνησης.