Ρόδος: Συνελήφθη γνωστή influencer για υπόθεση με ροζ κοκαΐνη

Σάλος από έρευνα των αστυνομικών της Δίωξης Ναρκωτικών στη Ρόδο. Αντιμέτωπη με βαριές κατηγορίες γνωστή influencer, η μητέρα της παραδόθηκε αυτοβούλως στις αρχές.

Μία υπόθεση που ξεκίνησε ως «απλή» υπεξαίρεση ενοικιαζόμενου οχήματος εξελίσσεται σε σκάνδαλο με διαστάσεις που συγκλονίζουν τη Ρόδο.

Στο επίκεντρο βρίσκεται μία νεαρή Ροδίτισσα με θεαματική παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η οποία κατηγορείται ότι εμπλέκεται σε υπόθεση κατοχής ναρκωτικών.

Όπως αναφέρει η dimokratiki.gr η υπόθεση πήρε νέα τροπή σήμερα, όταν η μητέρα της παρουσιάστηκε αυτοβούλως στην αστυνομία και συνελήφθη, δίνοντας νέα διάσταση στις έρευνες.

Η κόρη συνελήφθη λίγη ώρα αργότερα και παραπέμφθηκε ενώπιον του τακτικού Ανακριτή για τα περαιτέρω ενώ η μητέρα της αφέθηκε ελεύθερη.

Από την υπεξαίρεση στην ανακάλυψη

Όλα ξεκίνησαν στις 29 Αυγούστου 2025, όταν υπάλληλος μεγάλης εταιρείας ενοικιάσεως οχημάτων κατέθεσε μήνυση για υπεξαίρεση ενός αυτοκινήτου μάρκας Peugeot 208. Σύμφωνα με τη μήνυση, το όχημα είχε μισθωθεί από τη νεαρή Ροδίτισσα, η οποία όχι μόνο δεν είχε καταβάλει τα οφειλόμενα μισθώματα, ύψους 484 ευρώ, αλλά δεν το είχε επιστρέψει, παρά τις αλλεπάλληλες οχλήσεις.

Το αυτοκίνητο εντοπίστηκε τελικά στις 11 Σεπτεμβρίου σταθμευμένο σε κεντρικό σημείο της Ρόδου από εκπρόσωπο της εταιρείας, ο οποίος ειδοποίησε αμέσως τις αρχές. Η παρέμβαση της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. αποκάλυψε πως η υπόθεση δεν περιοριζόταν σε μια απλή υπεξαίρεση.

Η έκπληξη των αστυνομικών

Κατά την έρευνα στο εσωτερικό του Peugeot, οι αστυνομικοί εντόπισαν ευρήματα που σόκαραν: δύο συσκευασίες με συνολικό μικτό βάρος 9,27 γραμμαρίων ροζ κοκαΐνης, τέσσερις ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας, καθώς και 100 ευρώ σε μετρητά. Στο αυτοκίνητο βρέθηκε επίσης άδεια οδήγησης που ανήκε σε άλλη γυναίκα.

Την υπόθεση χειρίζονται οι δικηγόροι κκ Στέλιος Αλεξανδρής και Πολυξένη Χατζηγιάννη.

Η βασική κατηγορούμενη είχε καταφέρει τα τελευταία χρόνια να χτίσει μια εικόνα εντυπωσιακής και κοσμοπολίτικης προσωπικότητας στα social media. Οι φωτογραφίες της με λαμπερά στιγμιότυπα την είχαν αναδείξει σε τοπική influencer. Ωστόσο, πίσω από τα φίλτρα και την ψηφιακή λάμψη φαίνεται πως κρυβόταν μία άλλη πραγματικότητα.

Το γεγονός ότι η κοκαΐνη που εντοπίστηκε έχει ροζ χρώμα, στοιχείο σπάνιο για την ελληνική αγορά, εγείρει ερωτήματα σχετικά με την προέλευση και τα δίκτυα διακίνησης.

Η κοινωνία της Ρόδου παρακολουθεί με ενδιαφέρον και ανησυχία τις εξελίξεις, καθώς όλα δείχνουν πως η συγκεκριμένη υπόθεση είναι απλώς η κορυφή του παγόβουνου.