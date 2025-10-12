Σάμος: Σε εξέλιξη έρευνες για αγνοούμενους μετανάστες μετά τον εντοπισμό 24 ατόμων

Λιμενικό και Ακτοφυλακή ερευνούν περιοχή στη βορειοανατολική Σάμο για τυχόν αγνοούμενους, μετά τον εντοπισμό 24 μεταναστών.

Υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης, στελέχη του Λιμενικού Σώματος και της Ελληνικής Ακτοφυλακής πραγματοποιούν εκτεταμένες έρευνες σε χερσαία περιοχή στη βορειοανατολική Σάμο.

Στο σημείο εντοπίστηκαν 24 μετανάστες, οι οποίοι φέρεται να αποβιβάστηκαν νωρίτερα, ενώ οι αρχές αναζητούν τυχόν αγνοούμενα άτομα που μπορεί να απομακρύνθηκαν από την ομάδα υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Οι έρευνες συνεχίζονται με επίγειες και θαλάσσιες δυνάμεις, υπό δύσκολες συνθήκες λόγω της μορφολογίας του εδάφους.