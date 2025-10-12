Σαντορίνη: Ελεύθεροι οι τρεις συλληφθέντες για τον πνιγμό του 5χρονου

Η προανάκριση για τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες κατω απο τις οποίες εχασε τη ζωή του το 5 ετών παιδί απο την Ινδία, συνεχίζονται.

Ελεύθεροι, με απόφαση της Εισαγελέως Νάξου αφέθηκαν οι τρεις συλληφθέντες για τον θάνατο του 5χρονου αγοριού στην Σαντορίνη.

Η προανάκριση για τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του το 5 ετών παιδί από την Ινδία, συνεχίζονται.

Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, η επί του πεδίου έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. έχει ολοκληρωθεί και αναμένονται τα στοιχεία της ιατροδικαστικής εξέτασης καθώς και τα στοιχεία από την αυτοψία του χώρου που αναμένεται να πραγματοποιήσει η αρμόδια υπηρεσία του υπουργείου Τουρισμού.