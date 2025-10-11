Σαντορίνη: Τρεις συλλήψεις για τον θάνατο 5χρονου σε πισίνα

Τρεις συλλήψεις πραγματοποίησαν οι αρχές, για το τραγικό συμβάν στη Σαντορίνη, όπου ένα 5χρονο παιδί πνίγηκε σε πισίνα

Τρία άτομα συνελήφθησαν μετά την τραγωδία που σημειώθηκε στη Σαντορίνη, όπου ένα 5χρονο παιδί βρήκε τραγικό θάνατο σε πισίνα ξενοδοχείου.

Σε εξέλιξη βρίσκεται η προανάκριση από το Αστυνομικό Τμήμα της Θήρας για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτυλίχθηκε η τραγωδία, η οποία σημειώθηκε περίπου στις 11 το πρωί, σε ξενοδοχείο στην Καμάρα Σαντορίνης.

Στο ξενοδοχείο βρισκόταν ένα γκρουπ με τουρίστες από την Ινδία, ανάμεσά τους η οικογένεια του 5χρονου αγοριού. Κάποια στιγμή ο 33χρονος πατέρας βούτηξε στην πισίνα και όταν βγήκε έξω δεν έβλεπε το παιδί του με αποτέλεσμα να αρχίσουν να ψάχνουν όλοι στην πισίνα, μέχρι που το παιδί εντοπίστηκε αναίσθητο εντός της.

Αμέσως το έβγαλαν έξω και έτρεξε και το προσωπικό του ξενοδοχείου που προχώρησαν σε προσπάθειες ανάνηψης. Το παιδί μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο της Σαντορίνης όπου λίγο αργότερα δυστυχώς κατέληξε.

Στο σημείο κλήθηκε η Αστυνομία, που προχώρησε στη σύλληψη του 38χρονου διευθυντή του ξενοδοχείου και του 37χρονου υπευθύνου της πισίνας και πιστοποιημένου ναυαγοσώστη, που εκείνη την χρονική στιγμή βρισκόταν στη δεύτερη πισίνα του ξενοδοχείου.

Οι δύο άντρες αντιμετωπίζουν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από αμέλεια, ενώ συνελήφθη και ο πατέρας του πατέρας του παιδιού για έκθεση και αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα Νάξου.