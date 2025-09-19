Σε διαθεσιμότητα στρατιωτικός γιατρός, μετά από καταγγελίες τριών γυναικών

Μετά από καταγγελίες τριών γυναικών για ενδοοικογενειακή βία και με απόφαση Δένδια τέθηκε σε διαθεσιμότητα γιατρός της Πολεμικής Αεροπορίας.

Σε διαθεσιμότητα τέθηκε γιατρός της Πολεμικής Αεροπορίας, με απόφαση του υπουργού Εθνικής Άμυνας, Νίκου Δένδια, καθώς κατηγορείται για κακοποιητική συμπεριφορά σε βάρος τριών πρώην συντρόφων του.

Οι γυναίκες έχουν καταθέσει στο τμήμα Ενδοοικογενειακής Βίας όσα έχουν υποστεί από τον ένστολο γιατρό, με τα έγγραφα να κάνουν λόγο για υποτροπή του συγκεκριμένου και να αναφέρουν αρκετά αδικήματα.

Σύμφωνα με όσα καταγγέλθηκαν στο MEGA, πρόκειται για γιατρό της Πολεμικής Αεροπορίας, ο οποίος φέρεται να έχει ασκήσει ενδοοικογενειακή βία στην πρώην σύζυγό του, αλλά και σε δύο άλλες γυναίκες.

Συγγενής ενός εκ των θυμάτων ανέφερε στο MEGA πως μέσα στο 2024 ο στρατιωτικός γιατρός επιτέθηκε σε τρεις γυναίκες, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρχουν κι άλλες γυναίκες που έχουν πέσει θύματά του. Μάλιστα, τόνισε πως είχε δει τη συγγενή του χτυπημένη, με μαυρισμένο μάτι και χτυπημένα χείλη.

Σύμφωνα με αναφορές, ο γιατρός της Πολεμικής Αεροπορίας είχε σπάσει το αυτοκίνητο γυναίκας με την οποία διατηρούσε σχέση και της είχε βάλει GPS -χωρίς τη συναίνεσή της- για να ελέγχει τις κινήσεις της.

Σημειώνεται πως ο ένστολος έπαιρνε φύλλο πορείας, ώστε να αναβάλλεται διαρκώς η δίκη που εκκρεμεί εις βάρος του.