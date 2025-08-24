Ελλάδα Hellenic Train

Σε εφεδρική αμαξοστοιχία μετεπιβιβάστηκαν οι επιβάτες που εγκλωβίστηκαν στον Οδοντωτό

Τρένο (φωτογραφία αρχείου)
Τρένο (φωτογραφία αρχείου)

Η Hellenic Train ανακοίνωσε ότι ολοκληρώθηκε η επιχείρηση απεγκλωβισμού των επιβάτων από αμαξοστοιχία που ακινητοποιήθηκε στο Οδοντωτό.

Ολοκληρώθηκε πριν από λίγο, με τη συνδρομή και επίβλεψη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας η μεταφορά των επιβατών που είχαν εγκλωβιστεί στην ακινητοποιημένη αμαξοστοιχία 1336, η οποία εκτελούσε το δρομολόγιο Διακοπτό-Καλάβρυτα κοντά στην περιοχή Τρικλιά, σύμφωνα με νεότερη ανακοίνωση της Hellenic Train.

Οι επιβάτες μετεπιβιβάστηκαν στην εφεδρική αμαξοστοιχία και επιστρέφουν στο Διακοπτό.

Εκεί βρίσκεται λεωφορείο της Hellenic Train για την εξυπηρέτηση όσων επιβατών επιθυμούν να μεταβούν στα Καλάβρυτα, που ήταν ο αρχικός προορισμός του σιδηροδρομικού δρομολογίου.

