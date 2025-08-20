Σεισμός 4,2 Ρίχτερ νότια της Παλαιοχώρας Χανίων

Το επίκεντρο του σεισμού υπολογίζεται στα 24 χλμ. δυτικά-νοτιοδυτικά της Παλαιοχώρας Χανίων ενώ το εστιακό της βάθος εκτιμάται στα 54 χλμ.

Ασθενής σεισμός μέγεθους 4,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης (20/08) στον θαλάσσιο χώρο νοτιοδυτικά της Κρήτης

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το επίκεντρο της δόνησης υπολογίζεται στα 24 χλμ. δυτικά-νοτιοδυτικά της Παλαιοχώρας Χανίων ενώ το εστιακό της βάθος εκτιμάται στα 54,8 χλμ..

Δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές ή τραυματίες.