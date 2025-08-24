Συγκεντρώσεις για την Παλαιστίνη σε όλη τη χώρα – “Να σταματήσει ο λιμός και η γενοκτονία”

Δεκάδες κινητοποιήσεις οργανώνονται σήμερα ανά την Ελλάδα, με κύριο μήνυμα το τέλος της γενοκτονίας του Παλαιστινιακού λαού.

Καθώς το Ισραήλ συνεχίζει το αιματοκύλισμα στη Γάζα, όπου αναμένεται περαιτέρω κλιμάκωση μετά την έγκριση του σχέδιο καθολικής κατάληψης της πόλης της Γάζας, κινητοποιήσεις προγραμματίζονται σήμερα, Κυριακή (24/08), σε όλη τη χώρα, ενάντια στη συνεχιζόμενη γενοκτονία του παλαιστινιακού λαού.

Οι συγκεντρώσεις είναι προγραμματισμένες για το απόγευμα της Κυριακής στην Αθήνα, στην πλατεία Συντάγματος, στις 8 μ.μ., ενώ στη Θεσσαλονίκη έλαβαν χώρα το πρωί, με πλήθος κόσμου να γίνει το «παρών».

Πιο συγκεκριμένα, συγκέντρωση αλληλεγγύης στον λαό της Παλαιστίνης πραγματοποιήθηκε τις 11 το πρωί στον Λευκό Πύργο έπειτα από κάλεσμα εργατικών σωματείων της Θεσσαλονίκης. Ακολούθησε πορεία μέσω της Λεωφόρου Νίκης σε κεντρικούς δρόμους της Θεσσαλονίκης.

Με μια μεγάλη παλαιστινιακή σημαία στην κεφαλή της πορείας και με κεντρικό τους σύνθημα «Αλληλεγγύη στην Παλαιστίνη» οι διαδηλωτές ζητούσαν να σταματήσει κάθε ισραηλινή επιχείρηση στη Γάζα και να ανοίξουν οι δίοδοι για να περάσει η ανθρωπιστική βοήθεια.

Στη διάρκεια της πορείας νέοι και νέες εναπόθεσαν σάκκους, που συμβόλιζαν νεκρά παιδιά, πάνω σε ένα κόκκινο πανί μπροστά στο αμερικανικό προξενείο. Η πορεία ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι στην Αριστοτέλους.

Συγκέντρωση αλληλεγγύης στον Παλαιστινιακό λαό στη Θεσσαλονίκη. Κυριακή 24 Αυγούστου 2025 (ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ / MOTION TEAM)

Δεκάδες άλλες περιοχές της Ελλάδας οργανώνουν τις δικές τους κινητοποιήσεις:

Στην Αλεξανδρούπολη, στις 8 μ.μ. στον Φάρο

Στο Αργοστόλι, στις 8 μ.μ., στην κεντρική πλατεία

Στον Βόλο, στις 7.30 μ.μ. στην πλατεία Ελευθερίας

Στα Γιάννενα, στις 7 μ.μ. στο Εργατικό Κέντρο

Στα Γρεβενά, στις 8μ.μ. στην κεντρική πλατεία

Στην Ικαρία, στις 8 μ.μ. στην πλατεία του Ευδήλου

Στην Ιτέα, στις 8 μ.μ. στον Μόλο

Στην Καλαμάτα, στο λιμάνι στις 8 μ.μ., (μνημείο αφανούς Ναύτη)

Στην Καστοριά, στις 12 μ.μ. στην αντιπεριφέρεια

Στην Κέρκυρα, στις 8 μ.μ., στο Πεντοφάναρο

Στην Κεφαλονιά, στις 8 μ.μ. στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου

Στην Κοζάνη, στις 7 μ.μ. στην κεντρική πλατεία

Στη Λαμία, στις 7 μ.μ. στην παραλία του Αγίου Παντελεήμονα, στα Καμένα Βούρλα

Στη Λάρισα, στις 8 μ.μ. στην κεντρική πλατεία

Στη Λέσβο, στις 8 μ.μ. στην πλατεία Σαπφούς

Στη Λιβαδειά, στις 8 μ.μ. στην Κρύα (μπροστά στο Νερόμυλο)

Στη Σάμο, στις 8 μ.μ. στο Βαθύ, στην πλατεία Πυθαγόρα

Στους Φούρνους, στις 8 μ.μ. στην πλατεία Φούρνων

Σε καλέσματα έχουν προχωρήσει μέχρι στιγμής το ΠΑΜΕ, εργατικά συνδικάτα και φορείς που καλούν «όλους τους εργαζόμενους, όλα τα Συνδικάτα, τις Ομοσπονδίες και τα Εργατικά Κέντρα σε μαζικό ξεσηκωμό. Να δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις για να μπει τέλος στο έγκλημα!», το κίνημα March to Gaza καθώς και η Παλαιστινιακή παροικία Ελλάδος.

Η ανακοίνωση του ΠΑΜΕ

«Το ΠΑΜΕ και εκατοντάδες Συνδικάτα, Ομοσπονδίες και Εργατικά Κέντρα σε όλη τη χώρα, συνεχίζουμε μαχητικά τον αγώνα για να σταματήσει η γενοκτονία του λαού της Παλαιστίνης. Είμαστε στο πλευρό όλων όσων σήμερα παρά τις συλλήψεις, τις διώξεις και την άγρια καταστολή, αντιστέκονται μέσα στη καρδιά του κτήνους μέσα στο δολοφονικό κράτος του Ισραήλ, ενάντια στη γενοκτονία του Παλαιστινιακού λαού.

Οι νεκροί έχουν ξεπεράσει τους 60.000 οι οποίοι είναι κυρίως παιδιά. Πλέον αυξάνεται όλο και περισσότερο ο αριθμός των παιδιών και των αμάχων που πεθαίνουν από την πείνα. Τώρα η οργή μας, η πρέπει να γίνει δύναμη αγώνα για να εκφραστεί η ανθρωπιά. Τώρα πρέπει να δυναμώσει ο αγώνας ενάντια στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο, ενάντια στη συμμετοχή της χώρας μας σε αυτόν.

Οι τελευταίες εξελίξεις με την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου του Ισραήλ για καθολική κατοχή της Γάζας καταρρίπτουν κάθε επιχείρημα περί «δικαιώματος στην αυτοάμυνα» του Ισραήλ, ενώ εξελίσσεται η κατοχή, ο εκτοπισμός και ο αφανισμός του Παλαιστινιακού λαού.

Η σφαγή του λαού της Παλαιστίνης, οι παγίδες θανάτου στα κέντρα διανομής «φαγητού» υπηρετούν τους σχεδιασμούς, των ΗΠΑ του ΝΑΤΟ και της ΕΕ για την λεγόμενη «Νέα Μέση Ανατολή» για να γίνει η νέα μοιρασιά στη λεία, στο φυσικό και ορυκτό πλούτο, τους εμπορικούς δρόμους και τον έλεγχο της περιοχής, θυσιάζοντας χιλιάδες γυναικόπαιδα, με την απόλυτη κτηνωδία! Είναι προκλητικό, να παρουσιάζονται ως «ανθρωπιστές» τα ιμπεριαλιστικά κράτη όπως η Γαλλία, η Βρετανία, η Γερμανία κ.α την ώρα που μαζί με τις ΗΠΑ διεξάγουν από κοινού με το Ισραήλ αυτό το πόλεμο προμηθεύοντας εδώ και 2 χρόνια το Ισραήλ με κάθε είδους μέσο και οπλισμό. Πλέον δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, ότι το κράτος δολοφόνος κάνει τη βρώμικη δουλειά για τα συμφέροντα όλων αυτών των δυνάμεων στη περιοχή.

Η κυβέρνηση της ΝΔ έχει μεγάλη ευθύνη για τη στήριξη στο κράτος δολοφόνο και των πολεμικών σχεδιασμών. Από κοινού με την πρεσβεία του Ισραήλ επιχειρούν να ξεπλύνουν τα εγκλήματα,τον πραγματικό σκοπό αυτού του πολέμου, αυτής της γενοκτονίας, να καταστείλουν κάθε αντίδραση κάθε έκφραση αλληλεγγύης στον λαό της Παλαιστίνης στο όνομα του «αντισημιτισμού». Τους ενοχλεί η μαζική έκφραση αλληλεγγύης προς το Παλαιστινιακό λαό. Τους ενοχλεί το περιεχόμενο των διαδηλώσεων, των ίδιων των διεκδικήσεων που προβάλλονται με κάθε τρόπο από Συνδικάτα και μαζικούς φορείς σε όλη τη χώρα.

Τα κόμματα που στηρίζουν την «στρατηγική συμμαχία με το Ισραήλ» το ΝΑΤΟ και την πολιτική των ΗΠΑ – ΕΕ, που στηρίζουν και ψηφίζουν τους προϋπολογισμούς της πολεμικής προετοιμασίας έχουν «λερωμένα τα χέρια τους» και πρέπει να καταδικαστούν .

Αυτές τις ώρες κανένας δε μπορεί να σιωπήσει, καθένας πρέπει να διαλέξει πλευρά. Για αυτό πρέπει οι εργαζόμενοι να καταδικάσουν τις συνδικαλιστικές δυνάμεις μέσα στη ΓΣΕΕ και την ΑΔΕΔΥ, που υιοθετούν τα «γελοία» επιχειρήματα των κυβερνήσεων και του κράτους δολοφόνου, που 2 χρόνια τώρα έχουν βάλει το «χεράκι» τους για να μην κλιμακωθεί ο αγώνας ενάντια στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο και την γενοκτονία της Παλαιστίνης.

Η ιστορία έχει μια σωστή πλευρά, με την Παλαιστίνη ως τη Λευτεριά!

Τώρα είναι η ώρα της μεγαλύτερης κινητοποίησης. Καλούμε όλους τους εργαζόμενους, όλα τα Συνδικάτα, τις Ομοσπονδίες και τα Εργατικά Κέντρα σε μαζικό ξεσηκωμό. Να δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις για να μπει τέλος στο έγκλημα!

Απαιτούμε:

Να σταματήσει τώρα κάθε επιχείρηση που στόχο έχει την κατοχή της Λωρίδας της Γάζας

Να ανοίξουν τώρα όλες οι δίοδοι για να περάσει η απαραίτητη ανθρωπιστική βοήθεια.

Αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους στα σύνορα του 1967 με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ, με βάση τις αποφάσεις του ΟΗΕ.

Καμία οικονομική, πολιτική, στρατιωτική συνεργασία και στήριξη στο κράτος δολοφόνο του Ισραήλ

Λευτεριά στην Παλαιστίνη»

Η ανακοίνωση του March to Gaza

Μπαίνουμε σε νέα φάση της ισραηλινής γενοκτονίας στη Γάζα.

Μετά τον λιμό, τους βομβαρδισμούς και την ισοπέδωση των υποδομών, το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι προχωρά στην κατάληψη της Πόλης της Γάζας. Ο στόχος είναι σαφής: όσοι Παλαιστίνιοι παραμένουν εκεί να εκτοπιστούν βίαια στον νότο ή να εξοντωθούν.

Το διακηρυγμένο σχέδιο είναι η δημιουργία ενός «ανθρωπιστικού καταυλισμού» – στην πραγματικότητα ενός τεράστιου στρατοπέδου συγκέντρωσης, όπου εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι θα στοιβαχτούν σε απάνθρωπες συνθήκες υπό στρατιωτικό έλεγχο. Μια στρατηγική που θυμίζει τα ναζιστικά γκέτο και τα στρατόπεδα εξόντωσης.

Παράλληλα, στη Δυτική Όχθη υλοποιείται το σχέδιο εποικιστικής επέκτασης Ε1, που κατακερματίζει την περιοχή και απομονώνει την Ανατολική Ιερουσαλήμ. Η Γάζα και η Δυτική Όχθη δεν είναι δύο χωριστές πραγματικότητες· είναι δύο πλευρές του ίδιου σχεδίου εθνοκάθαρσης.

Απέναντι σε αυτήν τη στρατηγική, ο Παλαιστινιακός λαός συνεχίζει να αντιστέκεται. Παρά τη βία και πείνα, η αποφασιστικότητα των εκτοπισμένων να παραμείνουν στη γη τους και η πολύμορφη αντίσταση, τόσο στη Γάζα όσο και στη Δυτική Όχθη αναδεικνύουν τα όρια της αποικιοκρατίας.

Κι όμως, η Δύση, αντί να επιβάλει κυρώσεις, εξοπλίζει το Ισραήλ και καλύπτει πολιτικά τα εγκλήματά του. Η αναγνώριση Παλαιστινιακού κράτους όσο δεν συνοδεύεται από ουσιαστικά μέτρα πίεσης στο Ισραήλ είναι ανούσιο θέατρο και, παράλληλα, στοιχείο της υπεράσπισής γραμμής των δυτικών ηγετών στα δικαστήρια του μέλλοντος για την συνενοχή τους.

Το Ισραήλ κατεδαφίζει το διεθνές δίκαιο και τη στήριξη που του παρέχει η Δύση, με τις ΗΠΑ στην ηγεσία της, ανοίγει τον δρόμο σε μια εποχή όπου το δίκιο του ισχυρού θα είναι ο μόνος νόμος. Αυτό σημαίνει ακύρωση των κατακτήσεων της ανθρωπότητας με τη νίκη επί του ναζισμού. Το Πότε Ξανά (γενοκτονία, στρατόπεδα συγκέντρωσης, αποικιοκρατία) κινδυνεύει να μετατραπεί σε μικρή ιστορική παρένθεση- εις βάρος όλων των λαών του πλανήτη. […]