Συγκέντρωση διαμαρτυρίας την Κυριακή στην Αθήνα για τους κρατούμενους του Global Sumud Flotilla

Πορεία από τα Προπύλαια προς το Σύνταγμα αύριο Κυριακή (4/10) σε ένδειξη αλληλεγγύης στους 27 Έλληνες κρατούμενους της αποστολής Global Sumud Flotilla.

Σε συγκέντρωση και πορεία προς τη Βουλή καλεί το κίνημα αλληλεγγύης στην Παλαιστίνη, αύριο Κυριακή 5 Οκτωβρίου, με σημείο εκκίνησης τα Προπύλαια στις 17:00. Οι διοργανωτές ζητούν την άμεση απελευθέρωση των μελών της αποστολής Global Sumud Flotilla, τα οποία κρατούνται στις φυλακές του Ισραήλ μετά την κατάληψη των πλοίων τους σε διεθνή ύδατα. Ανάμεσα στους κρατούμενους βρίσκονται 27 Έλληνες, εκ των οποίων 11 έχουν ξεκινήσει απεργία πείνας.

Στην ανακοίνωση που δόθηκε στη δημοσιότητα τονίζεται ότι η αποστολή έχει υποστεί «εξαντλητικές και ασφυκτικές πιέσεις», ενώ διατηρεί «υψηλό ηθικό και αποφασιστικότητα». Παράλληλα, καταγγέλλονται οι «καθημερινές δολοφονίες παιδιών και οικογενειών στη Γάζα» από τους βομβαρδισμούς και την πείνα, χαρακτηρίζοντας το Ισραήλ ως «κράτος-τρομοκράτη».

Η πορεία της Κυριακής εντάσσεται στον ευρύτερο πλαίσιο κινητοποιήσεων αλληλεγγύης, που τις προηγούμενες μέρες κατέκλυσαν τους δρόμους της Ελλάδας, με συγκεντρώσεις έξω από το Υπουργείο Εξωτερικών και την Ισραηλινή Πρεσβεία. Εκτός από την Παλαιστίνη, η διαδήλωση θα εκφράσει στήριξη στους γονείς των θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών και στον απεργό πείνας Πάνο Ρούτσι.

Η πορεία αναμένεται να κινηθεί από τα Προπύλαια προς το Σύνταγμα, με συμμετοχή πολιτών και οργανώσεων που θα δηλώσουν την αλληλεγγύη τους στους κρατούμενους και στον αγώνα του παλαιστινιακού λαού.