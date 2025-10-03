Σε φυλακές – κολαστήριο οι ακτιβιστές του Global Sumud Flotilla

Στις, γνωστές για την απάνθρωπη μεταχείριση των κρατουμένων, φυλακές Κετζιότ μεταφέρθηκαν οι ακτιβιστές και οι ακτιβίστριες του Global Sumud Flotilla που συνελήφθησαν από τις ισραηλινές αρχές.

Στις φυλακές Κετζιότ κρατούνται εκατοντάδες ακτιβιστές και ακτιβίστριες του διεθνούς στολίσκου Global Sumud Flotilla, που συνελήφθησαν από τις ισραηλινές δυνάμεις ενώ έπλεαν προς τη Γάζα, μεταφέροντας ανθρωπιστική βοήθεια.

Το εν λόγω κέντρο κράτησης βρίσκεται στην έρημο Νεγκέβ στο νότιο Ισραήλ και στο παρελθόν έχει δεχτεί ευρεία κριτική από οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων για τις απάνθρωπες συνθήκες διαβίωσης και μεταχείρισης των κρατουμένων.

Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι η ισραηλινή οργάνωση ανθρωπίνων δικαιωμάτων B’Tselem δημοσίευσε έκθεση για τις εν λόγω φυλακές με τίτλο “Καλώς ήρθατε στην κόλαση”, στην οποία καταγράφει σοβαρές περιπτώσεις κακοποίησης και βασανισμού κρατουμένων Παλαιστινίων, με μαρτυρίες να κάνουν λόγο για έλλειψη τροφής και νερού, ξυλοδαρμούς ακόμα και σεξουαλική κακοποίηση.

Η έκθεση συγκέντρωσε μαρτυρίες από 55 Παλαιστίνιους και Παλαιστίνιες, που κρατήθηκαν σε ισραηλινές φυλακές μετά την 7η Οκτωβρίου του 2023, οι περισσότεροι εκ των οποίων αφέθηκαν ελεύθεροι χωρίς κατηγορίες, αποκαλύπτοντας τη μετατροπή πολλών ισραηλινών φυλακών και στρατοπέδων σε “στρατόπεδα βασανιστηρίων”, σύμφωνα με τις καταγγελίες τους.

Οι μαρτυρίες κατέδειξαν συστηματική κακοποίηση και βασανισμό των Παλαιστινίων κρατουμένων, με αυθαίρετες πράξεις βίας, σεξουαλική κακοποίηση, ταπείνωση, σκόπιμη ασιτία, καταναγκαστικά έργα, άρνηση πρόσβασης σε ιατρική περίθαλψη και κατάσχεση όλων των προσωπικών αντικειμένων.

“Μας οδήγησαν σε ένα δωμάτιο που είχε πολλά ρούχα, παπούτσια, δαχτυλίδια και ρολόγια διάσπαρτα. Μας ξεγύμνωσαν και έπρεπε να βγάλουμε ακόμα και τα εσώρουχά μας. Μας έψαξαν με ανιχνευτή μετάλλων χειρός. Μας ανάγκασαν να ανοίξουμε τα πόδια μας και στη συνέχεια να καθίσουμε μισοσκυμένοι. Στη συνέχεια, άρχισαν να μας χτυπούν με τον ανιχνευτή στα γεννητικά μας όργανα. Μας έριχναν βροχή τα χτυπήματα. Μας διέταξαν να χαιρετήσουμε μια ισραηλινή σημαία που ήταν κρεμασμένη στον τοίχο”, περιέγραψε στην ανατριχιαστική μαρτυρία του ο 41χρονος Sami Khalili, από τη Ναμπλούς, ο οποίος εξέτιε ποινή φυλάκισης από το 2003 και κρατούνταν στις φυλακές Κετζιότ.

Άλλος κρατούμενος στις φυλακές Κετζιότ δήλωσε, “ζούσαμε μέσα στο φόβο και τον πανικό. Οι μόνες εκφράσεις που βλέπαμε στα πρόσωπα των φρουρών και των ειδικών δυνάμεων ήταν θυμός και εκδικητικότητα. Ακόμη και κατά τη διάρκεια της ονομαστικής κλήσης, χλεύαζαν τους κρατούμενους, στοχεύοντας τους με ακτίνες λέιζερ. Το μόνο που ήθελαν ήταν να ανοίξει ο κρατούμενος το στόμα του για να ορμήσουν πάνω του, να τον χτυπήσουν και να τον συντρίψουν”.

Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, τον Σεπτέμβριο του 2025, οι ισραηλινές αρχές κρατούσαν 11.040 Παλαιστίνιους, εκ των οποίων 3.577 βρίσκονταν σε διοικητική κράτηση χωρίς κατηγορίες ή δίκη. Αυτή η πρακτική, που επιτρέπει την κράτηση ατόμων χωρίς κατηγορίες, έχει επικριθεί ως παραβίαση των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των διεθνών κανόνων δικαίου.

Τι θα γίνει με τους κρατούμενους ακτιβιστές

Η Σουχάντ Μπίσαρα, νομική διευθύντρια της οργάνωσης ανθρωπίνων δικαιωμάτων Adalah, που εκπροσωπεί τους ακτιβιστές, δήλωσε την Πέμπτη στο Reuters ότι η ομάδα της περίμενε την άφιξη των συλληφθέντων που διανυκτέρευσαν στο λιμάνι της Ασντόντ, 40 χλμ. βόρεια της Γάζας. Είπε ότι μόλις φτάσουν τα πληρώματα του στόλου, θα ταυτοποιηθούν και θα μεταβούν στην Υπηρεσία Μετανάστευσης, πριν κρατηθούν στις φυλακές Κετζιότ στο νότιο Ισραήλ.

“Η κύρια ανησυχία μας σε αυτή τη φάση, φυσικά, είναι η ευημερία τους, η υγεία τους, ώστε να διασφαλίσουμε ότι όλοι θα λάβουν νομικές συμβουλές πριν τις ακροάσεις στο Δικαστήριο Μετανάστευσης και ενώ είναι σε ισραηλινές φυλακές”, είπε.

Ο Όμερ Σατς, διεθνής νομικός εμπειρογνώμονας από το Πανεπιστήμιο Sciences Po του Παρισιού, δήλωσε ότι, σε αντίθεση με το πού κρατήθηκαν οι ακτιβιστές του στόλου την τελευταία φορά, η Κετζιότ είναι φυλακή υψηλής ασφαλείας στην οποία δεν κρατούνται για θέματα μετανάστευσης.

Είπε ότι οι ακτιβιστές ενδέχεται να κρατηθούν εκεί γιατί η διαχείριση 500 ατόμων θα ήταν δύσκολη για το Ισραήλ. Ωστόσο, ο Σατς περιέγραψε τη φυλακή Κετζιότ ως γνωστή για τις σκληρές συνθήκες της.

Πρέπει τέλος να σημειωθεί ότι στους συλληφθέντες δεν έχει επιτραπεί η παραμικρή επικοινωνία με τον έξω κόσμο από τη στιγμή της σύλληψής τους. Δεν επετράπη ούτε καν ένα τηλεφώνημα στους δικούς τους ανθρώπους απλά για να ενημερώσουν ότι είναι καλά στην υγεία τους. Εγινε γνωστό μόνο ότι όσοι παίρνουν φαρμακευτική αγωγή, την έλαβαν κανονικά.

Τι συμβαίνει για όσους έχουν συλληφθεί ξανά

Η Adalah είχε αναφέρει σε προηγούμενη ανακοίνωσή της για τη νομική διαδικασία ότι, αν και οι ισραηλινές αρχές διαθέτουν αρχεία για άτομα που συμμετέχουν επανειλημμένα στους στόλους βοήθειας, ακτιβιστές όπως η Τούνμπεργκ και η Χασάν αντιμετωπίζονται συνήθως με τον ίδιο τρόπο όπως και οι άλλοι, υπόκεινται δηλαδή σε βραχυπρόθεσμη κράτηση και απέλαση.

Ωστόσο, η οργάνωση πρόσθεσε ότι πρόσφατα υπήρξαν προτάσεις από ισραηλινούς αξιωματούχους, όπως από τον ακροδεξιό υπουργό Εθνικής Ασφαλείας Ιτάμαρ Μπεν-Γκβιρ, για παρατεταμένη κράτηση των συμμετεχόντων στον στόλο.

“Υπάρχουν σοβαρές ανησυχίες ότι οι ακτιβιστές ενδέχεται να αντιμετωπιστούν πιο αυστηρά από τις προηγούμενες αποστολές στόλου“, δήλωσε η οργάνωση.

Ένας εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ισραήλ δεν απάντησε άμεσα στις ερωτήσεις του Reuters για τη σύλληψη των ακτιβιστών.