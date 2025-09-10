Σύλληψη 63χρονου για βιασμό 71χρονης στη Ρόδο

Ο ιατροδικαστής διαπίστωσε τραύματα στους καρπούς της, που αποδίδονται στην πίεση που δέχθηκε από τον 63χρονο για να την ακινητοποιήσει

Στη σύλληψη ενός 63χρονου προχώρησε η ΕΛ.ΑΣ. στη Ρόδο, μετά την καταγγελία μιας 71χρονης γυναίκας από την Αττική, που υποστηρίζει ότι έπεσε θύμα βιασμού, τα ξημερώματα της 10ης Σεπτεμβρίου 2025, στα Μαριτσά.

Σύμφωνα με τη dimokratiki.gr, η γυναίκα κατέθεσε ότι γνώρισε τον κατηγορούμενο στα τέλη Αυγούστου, σε γάμο στην Αθήνα. Οι δυο τους αντάλλαξαν τηλέφωνα και λίγες ημέρες αργότερα, η 71χρονη αποδέχθηκε την πρότασή του να ταξιδέψει στη Ρόδο και να φιλοξενηθεί στο σπίτι του.

Όπως κατήγγειλε, το βράδυ της 9ης Σεπτεμβρίου, ο 63χρονος μπήκε στο δωμάτιό της, την ακινητοποίησε με βία και προχώρησε σε σεξουαλική πράξη παρά τη σθεναρή της αντίσταση. Η γυναίκα κατόρθωσε να διαφύγει, ζητώντας βοήθεια μέχρι που διερχόμενος οδηγός ειδοποίησε την Αστυνομία. Μεταφέρθηκε αμέσως στο Αστυνομικό Τμήμα Ιαλυσού και στη συνέχεια εξετάστηκε από ιατροδικαστή, ο οποίος διαπίστωσε τραύματα στους καρπούς της, ενδεικτικά πίεσης και ακινητοποίησης.

Ο κατηγορούμενος συνελήφθη μετά από λίγη ώρα και οδηγήθηκε στις Αρχές. Κατά την απολογία του αρνήθηκε τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι οι πράξεις έγιναν με συναίνεση.

Ποινική δίωξη για βιασμό

Ωστόσο, η Εισαγγελία, λαμβάνοντας υπόψη τις καταθέσεις, την ιατροδικαστική έκθεση και τα στοιχεία της δικογραφίας, προχώρησε στην άσκηση ποινικής δίωξης για βιασμό.

Η υπόθεση αναμένεται να εξεταστεί περαιτέρω από τον Ανακριτή, ενώ έχει προκαλέσει έντονη αναστάτωση όχι μόνο λόγω της σοβαρότητας των καταγγελιών αλλά και λόγω της προσωπικότητας του κατηγορουμένου, ο οποίος κυκλοφορεί με σκύλο συνοδό παρά το γεγονός ότι δεν είναι τυφλός.