Σύλληψη για εμπρησμό από πρόθεση στο Μαρκόπουλο

Ο 67χρονος ημεδαπός φέρεται να έβαλε φωτιά σε ξηρά χόρτα, έγινε όμως αντιληπτός από κατοίκους που ενημέρωσαν σχετικά τις Αρχές.

Συνελήφθη την Τετάρτη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από αξιωματικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.), ένας 67χρονος ημεδαπός, ως υπαίτιος για εμπρησμό από πρόθεση σε δασική έκταση, σε περιοχή του δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας στην Αττική και του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.687,50 ευρώ.

Ο συλληφθείς κρατείται και θα οδηγηθεί σήμερα ενώπιον της αρμόδιας Εισαγγελικής Αρχής.