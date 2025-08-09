Σύλληψη για τη φωτιά στα Μέγαρα – Έκαιγε κλαδιά και φύλλα με 9 μποφόρ

Συνελήφθη ένας 41χρονος για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες, στην περιοχή Κουμίντρι στα Μέγαρα Αττικής. Του επιβλήθηκε και διοικητικό πρόστιμο 4.125 ευρώ.

Συνελήφθη χθες, Παρασκευή (08/08), στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από Αξιωματικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.), ένας 41χρονος ημεδαπός, για πυρκαγιά που προκλήθηκε σε χαμηλή βλάστηση εντός οικοπεδικού χώρου και επεκτάθηκε σε δασική έκταση, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, στην περιοχή Κουμίντρι του δήμου Μεγάρων, στην Αττική και επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 4.125 ευρώ.

Όπως προέκυψε από την έρευνα των Αρχών, ο δράστης έκαιγε κλαδιά και φύλλα στο οικόπεδό του, χωρίς καν μέτρα πυροπροστασίας και με γενική απαγόρευση εξαιτίας των ανέμων εντάσεων 9 μποφόρ.

Ο δράστης κρατείται και θα οδηγηθεί αύριο, Κυριακή 10 Αυγούστου, στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.