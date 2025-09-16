Σύλληψη μέλους καρτέλ που έφερνε ποσότητες καθαρής ηρωίνης από την Ταϊλάνδη

Ο 30χρονος Λιθουανός εντοπίστηκε και συνελήφθη στο αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος με 8 κιλά πεντακάθαρης ηρωίνης από το Χρυσό Τρίγωνο που θα μπορούσε στο εμπόριο να σπάσει έως και 7 φορές.

Συνελήφθη, πρωινές ώρες σήμερα, Τρίτη (16/9) από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, ένας 30χρονος Λιθουανός, μέλος διεθνικής εγκληματικής ομάδας, που δραστηριοποιούνταν στην εισαγωγή ποσοτήτων ηρωίνης στην ελληνική επικράτεια, μέσω της αεροπορικής οδού.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Αερολιμένα για την αποτροπή εισαγωγής ναρκωτικών ουσιών στην Ελλάδα μέσω αεροπορικών οδών, κατόπιν στοχευμένων αστυνομικών ενεργειών και δημιουργία «προφίλ» (profiling), ταυτοποιήθηκε ο 30χρονος και διακριβώθηκε η εγκληματική του δράση.

Πιο αναλυτικά, ο 30χρονος, προερχόμενος από την Ταϊλάνδη, εντοπίσθηκε στο χώρο αφίξεων του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος», όπου κατελήφθη να κατέχει, με σκοπό την περαιτέρω διακίνηση, 35 αυτοσχέδιες συσκευασίες, που περιείχαν ηρωίνη, συνολικού μικτού βάρους 8 κιλών και 93 γραμμαρίων, τις οποίες είχε αποκρύψει εντός της αποσκευής του.

Η πεντακάθαρη ηρωίνη από το «Χρυσό Τρίγωνο» είναι μεγαλύτερης αξίας σε μερικές περιπτώσεις ακόμη και από κοκαΐνη και θα μπορούσε στο εμπόριο να «σπάσει» έως και 7 φορές. Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.