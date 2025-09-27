Συναγερμός για την εξαφάνιση 15χρονης από την Αθήνα

Τα ίχνη της 15χρονης χάθηκαν το πρωί της Τετάρτης (24/9) από χώρο φιλοξενίας στην περιοχή της Αθήνας. Η ανακοίνωση από το “Χαμόγελο του Παιδιού”.

Συναγερμός σήμανε στις αρχές για την εξαφάνιση της 15χρονης Ασενάτ Αλκαουάλντα, συριακής καταγωγής, τα ίχνη της οποίας χάθηκαν το πρωί της Τετάρτης (24/9) από χώρο φιλοξενίας, στην περιοχή της Αθήνας.

Το Χαμόγελο του Παιδιού ενημερώθηκε και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της ανήλικης, καθώς πιθανόν συντρέχουν λόγοι που θέτουν την ζωή της σε κίνδυνο.

Η Ασενάτ (ον.) Αλκαουάλντα (επ.), 15 ετών, έχει ύψος 1,60 μ., αδύνατη, έχει καστανά μαλλιά και καστανά μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε είναι άγνωστο το τι φορούσε.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000» καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.