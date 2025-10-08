Συναγερμός για την εξαφάνιση 47χρονου από την Κυψέλη

Τα ίχνη του 47χρονου χάθηκαν την Τρίτη (07/10) από την περιοχή της Κυψέλης. Η ανακοίνωση από το “Χαμόγελο του Παιδιού”.

Συναγερμός σήμανε στις αρχές για την εξαφάνιση του 47χρονου Δημήτρη Κωστούλα, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν την Τρίτη (07/10) από την περιοχή της Κυψέλης.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνιση του σήμερα και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του, κατόπιν αιτήματος της οικογένειας του, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι για την εύρεση του ενήλικα ενεργοποιήθηκε άμεσα η Ομάδα Έρευνας και Διάσωσης του Οργανισμού «Θανάσης Μακρής» και η Ομάδα Διαχείρισης Κρίσεων (Ο.ΔΙ.Κ.).

Ο Κωστούλας Δημήτρης έχει ύψος 1,81 μ., είναι 85 κιλά, έχει μαύρα κοντά μαλλιά και καστανά μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μαύρο μπουφάν, χακί παντελόνι και καφέ παπούτσια.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000» καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.