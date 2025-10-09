Συναγερμός για την εξαφάνιση 49χρονου από την Αχαΐα

Τα ίχνη του 49χρονου χάθηκαν το πρωί της Δευτέρας (06/10) από την περιοχή του Ριζόμυλου Αχαΐας. Η ανακοίνωση από το “Χαμόγελο του Παιδιού”.

Συναγερμός σήμανε στις αρχές για την εξαφάνιση του 49χρονου Ίλι Ζορμπάι, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν το πρωί της Δευτέρας (06/10) από την περιοχή του Ριζόμυλου Αχαΐας.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνιση του στις 9/10/2025, και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του Ίλι Ζορμπάι , κατόπιν αιτήματος της οικογένειας του, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο.

Ο Ίλι (ον.) Ζορμπάι (επ,) έχει ύψος 1,75 μ., είναι αδύνατος, χωρίς μαλλιά και καστανά μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μαύρο μπουφάν, τζιν και λευκά παπούτσια.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000» καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.