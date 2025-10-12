Συνεδριάζουν οι κτηνοτρόφοι της Θεσσαλίας στον Τύρναβο για την ευλογιά

Οι κτηνοτρόφοι της Θεσσαλίας συνεχίζουν να πιέζουν την κυβέρνηση έτσι ώστε να πάρει μέτρα για την ευλογιά στα αιγοπρόβατα.

Στον Τύρναβο συνεδριάζει την Κυριακή η Ομοσπονδία Κτηνοτρόφων Θεσσαλίας, προκειμένου να εκτιμήσει την κατάσταση που διαμορφώνεται με την εξάπλωση της ευλογιάς στα αιγοπρόβατα και να εξετάσει τις περαιτέρω κινήσεις τους.

Οι κτηνοτρόφοι εκτιμούν, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η ΕΡΤ, ότι «η κατάσταση έχει ξεφύγει».

Ζητούν άμεσα, συγκεκριμένες κινήσεις και δεσμεύσεις από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για να λάβουν χρήματα που όπως υποστηρίζουν- τους οφείλονται, σε διαφορετική περίπτωση είναι διατεθειμένοι να προχωρήσουν σε κινητοποιήσεις.

Την Ομοσπονδία των αγροτών απασχόλησε και το θέμα με τους παράνομους εμβολιασμούς ζώων για την ευλογιά.

Η διοίκηση της Ομοσπονδίας αναφέρει ότι όποιος έχει στοιχεία για τους παράνομους εμβολιασμούς, πρέπει να τα δώσει στην δημοσιότητα και να παρέμβει ο Εισαγγελέας.