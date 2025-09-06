Συνελήφθη άνδρας για 11 εμπρησμούς στην Ξάνθη

Χειροπέδες έβαλε η ΕΛ.ΑΣ. σε άνδρα ο οποίος φέρεται να έβαλε 11 φωτιές στην αγροτική περιοχή της Γενισέας Ξάνθης.

Ένας άνδρας συνελήφθη το Σάββατο (6/9), κατηγορούμενος για σειρά εμπρησμών στην αγροτική περιοχή της Γενισέας Ξάνθης. Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας από την Διεύθυνση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Ξάνθης, με την υποστήριξη της Ελληνικής Αστυνομίας.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, ο κατηγορούμενος αποδίδεται ότι προκάλεσε έντεκα 11 πυρκαγιές από πρόθεση και κατ’ εξακολούθηση.

Οι εμπρησμοί εκδηλώθηκαν σε αγροτικές εκτάσεις της Γενισέας ως εξής: μία στις 2 Σεπτεμβρίου, μία στις 4 Σεπτεμβρίου και εννέα την 5η Σεπτεμβρίου 2025.

Ο συλληφθείς παραμένει υπό κράτηση και αναμένεται να παρουσιαστεί την Τρίτη (9/9) στον Εισαγγελέα Ξάνθης για να λογοδοτήσει ενώπιον της Δικαιοσύνης.

Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες σχετικά με τα κίνητρα του δράστη, τονίζοντας ότι τα περιστατικά αυτά προκάλεσαν έντονη ανησυχία στους κατοίκους και απαιτήθηκε η άμεση κινητοποίηση ισχυρών δυνάμεων πυρόσβεσης ώστε να αποφευχθούν μεγαλύτερες καταστροφές.