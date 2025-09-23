Συνελήφθη ανήλικος για ληστεία με απειλή μαχαιριού στο Αιγάλεω

Χειροπέδες σε ανήλικο για ληστεία σε βάρος άλλων ανηλίκων στο Αιγάλεω. Με την απειλή μαχαιριού τούς αφαίρεσε το κινητό τηλέφωνο και τράπηκε σε φυγή.

Συνελήφθη, απογευματινές εντός του σταθμού «ΜΕΤΡΟ Αιγάλεω» από αστυνομικούς του Σχεδίου ΑΡΙΑΔΝΗ, ένας 16χρονος, κατηγορούμενος για ληστεία σε βάρος δύο άλλων ανηλίκων.

Ειδικότερα, ο ανήλικος απογευματινές ώρες στις 17 Αυγούστου, προσέγγισε σε πλατεία του Αιγάλεω δύο άλλους ανήλικους και με την απειλή χρήσης μαχαιριού αφαίρεσε κινητό τηλέφωνο και διέφυγε.

Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγάλεω μετά από προανάκριση, ταυτοποίησαν τον 16χρονο ως δράστη της ληστείας, ενώ αστυνομικοί του Σχεδίου ΑΡΙΑΔΝΗ τον εντόπισαν απογευματινές ώρες της περασμένης Παρασκευής, εντός του σταθμού «ΜΕΤΡΟ Αιγάλεω» και τον ακινητοποίησαν.

Επιπλέον στην κατοχή του βρέθηκε και κατασχέθηκε μικροποσότητα ακατέργαστης κάνναβης. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.